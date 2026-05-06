Η Μπάγερν φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν στη ρεβάνς του συναρπαστικού 5-4 (22:00, COSMOTE SPORT 1 HD, MEGA,), με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη.

Λίγο πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, ο Βενσάν Κομπανί και ο Λουίς Ενρίκε ανακοίνωσαν τις αρχικές τους επιλογές. Η Μπάγερν κατεβαίνει χωρίς αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ενώ η Παρί προχωρά σε μία διαφοροποίηση.

Συγκεκριμένα, ο Φαμπιάν παίρνει τη θέση του τραυματία Χακίμι, με τον Ζαΐρ-Εμερί να μετατοπίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα της Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

💫🔴 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐗𝐈 vs. PSG 🔴👊 pic.twitter.com/stujWMxNjU — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2026

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.