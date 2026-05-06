Τη δική του οπτική έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχετικά με την ενέργεια με τις μάσκες που έχουν πάνω τους το πρόσωπό του στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Βαλένθια για το 3ο παιχνίδι της σειράς των Play Offs της EuroLeague. Η κίνηση να υπάρξουν χαρτόνια με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ στα καθίσματα, αν μη τι άλλο προκάλεσε εντύπωση.
O ίδιος ο Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram story για τη συγκεκριμένη ενέργεια λέγοντας:
«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα ότι ο λόγος που όλες αυτές οι μάσκες είναι στο ΟΑΚΑ, είναι επειδή εγώ τις πλήρωσα και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί. Πρώτα δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στο επίκεντρο και δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους»
- ΗΠΑ–Ιράν: Μέσω Πακιστάν η απάντηση της Τεχεράνης στο αμερικανικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου – «Η συμφωνία θα γίνει», λέει ο Τραμπ
- Νετανιάχου: «Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο» – Ισραηλινό πλήγμα στην Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ
- EuroLeague: Ο Φρανσίσκο «πέταξε» πάνω από τον Μπιμπέροβιτς και κάρφωσε την μπάλα (video)