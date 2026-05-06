Μια ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο T-Center, λίγο πριν το τζάμπολ του Game 3 της σειράς playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

Οι φίλοι των «πράσινων» ανάρτησαν στις εξέδρες του κλειστού ένα πανό, γραμμένο στα ιταλικά, αφιερωμένο στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση έπειτα από τη δύσκολη μάχη που έδωσε με την ασθένεια.

Ο Ιταλός φόργουορντ έχει δείξει στο παρελθόν τη σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό, εμφανιζόμενος με φανέλες παικτών της ομάδας, όπως του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και του Κέντρικ Ναν.

Το πανό, τοποθετημένο πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων, εξέφραζε την ευγνωμοσύνη των φιλάθλων για την προσφορά του στο μπάσκετ, συνοδευόμενο από ευχές για μια όμορφη συνέχεια στη ζωή του.