Ο Ακίλε Πολονάρα βρίσκεται σε διαδικασία επανόδου στα παρκέ και δείχνει καθημερινά τη θέλησή του να επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Σε ανάρτησή του στα social media, δημοσίευσε στιγμιότυπα από προπόνηση και γυμναστήριο, συνοδεύοντάς τα με τη φράση: «Για να δούμε αν θυμάμαι πώς να το κάνω».

Αυτό που ξεχώρισε ήταν η φανέλα που επέλεξε να φορέσει, με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και το όνομα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Η συγκεκριμένη εμφάνιση, σύμφωνα με όσα φαίνεται να έχουν γίνει γνωστά, του στάλθηκε από τον Ισπανό φόργουορντ μαζί με προσωπικό μήνυμα στήριξης.

Υπενθυμίζεται πως ο Πολονάρα έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και κατάφερε να βγει νικητής για δεύτερη φορά, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στην ενεργό δράση.