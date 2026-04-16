EuroLeague: Οι ημερομηνίες των Play offs και των Play In
Με την regular season της EuroLeague να φτάνει στο τέλος της μέσα στην εβδομάδα, η αντίστροφη μέτρηση για τα playoffs έχει ήδη αρχίσει, με το πρώτο τζάμπολ να διεξάγεται την Τρίτη 28 Απριλίου.
Μπαρτζώκας: «Αισθάνομαι εξαιρετικά για την πρώτη θέση – Πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας»
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με νίκη τη regular season της EuroLeague απέναντι στη Μιλάνο και εξασφάλισε την κορυφή της βαθμολογίας, μπαίνοντας με ιδανικό τρόπο στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία της πρώτης θέσης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα και τον οργανισμό […]
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Νίκη και πρωτιά για τους «ερυθρόλευκους», με ντουέτο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακόςεπικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 85-76 στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της EuroLeague στην 1η θέση με ρεκόρ 26-12. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3ο τους ρεκόρ κορυφής από τη σεζόν 2016-17 και πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους στα playoffs, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε εντυπωσιακά το […]
Ο Τζόζεφ σήκωσε στον Χολ που κάρφωσε με μανία το καλάθι της Μιλάνο (vid)
Θέαμα πρόσφερε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση με τη Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια φάση που ξεσήκωσε τους φιλάθλους της ομάδας. Σε επαναφορά πίσω από το καλάθι των Ιταλών, ο Κόρι Τζόζεφ εκτέλεσε άψογα την πάσα την κατάλληλη στιγμή, σηκώνοντας την μπάλα για τον Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ μπήκε δυναμικά […]
Λούκα Ντόντσιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς είδαν μαζί το Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία προσωπικοτήτων στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της EuroLeague. Στις εξέδρες της Movistar Arena βρέθηκαν δίπλα-δίπλα ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρακολουθώντας μαζί το παιχνίδι και τραβώντας τα βλέμματα των φιλάθλων. 🤩 @lukadoncic and @DjokerNole in […]