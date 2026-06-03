Η Γαλλία γνώρισε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France στην εποχική έκθεση για το κλίμα (Μάρτιο–Μάιο).

Η μέση θερμοκρασία ανήλθε στους 13,8°C, ξεπερνώντας κατά 1,7°C τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην άνοιξη του 2011 (+1,5°C), ενώ ακολουθούσε αυτή του 2020 (+1,3°C). Η χώρα βίωσε, παράλληλα, ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες.