Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρώιμο κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους «38 βαθμούς ή και 39 βαθμούς Κελσίου» τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France.

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο» για την εποχή.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε ο μετεωρολόγος της Météo-France, Αντριάν Βαρνάν, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο» για την εποχή.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας της παρουσίας ενός «θερμικού θόλου» πάνω από τη Γαλλία και τη δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα προερχόμενο από τη Βόρεια Αφρική, εντείνοντας το φαινόμενο του καύσωνα.