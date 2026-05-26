Η Ρωσία έχει πλέον τη δυνατότητα να παραποιεί σήματα GPS σε μεγάλη ακτίνα εντός της Ευρώπης, φτάνοντας έως και τα 450 χιλιόμετρα από τον θύλακά της στο Καλίνινγκραντ, σύμφωνα με δηλώσεις Λιθουανού αξιωματούχου.

Από την εισβολή του 2022 στην Ουκρανία, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα για ηλεκτρονικές παρεμβολές. Η κυβέρνηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «τακτικές δυσφήμησης της Δύσης».

Ο Ντάριους Κουλιέσιους, αναπληρωτής επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της Λιθουανίας, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των κεραιών παραπλάνησης (spoofing) του GPS. Όπως ανέφερε, οι κεραίες αυτές που εκπέμπουν ψευδή σήματα για να μπερδέψουν άλλα συστήματα εντοπισμού, αυξήθηκαν από τρεις στις αρχές του 2025 σε τριάντα έξι σήμερα.

Οι κεραίες βρίσκονται στο στρατιωτικοποιημένο έδαφος του Καλίνινγκραντ, το οποίο αποτελεί ρωσικό θύλακα ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο Κουλιέσιους τόνισε ότι:«Η περιστασιακή παρεμβολή ξεκίνησε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2023 στο Βίλνιους. Τώρα έχουν αναπτύξει τις υποδομές και η παρεμβολή έχει γίνει συστηματική, μόνιμη, αδιάκοπη ρωσική πρόκληση κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

Η ρωσική πρεσβεία στη λιθουανική πρωτεύουσα δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ η Μόσχα έχει στο παρελθόν απορρίψει επανειλημμένα παρόμοιες κατηγορίες.

Εκτεταμένες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αεροπλοΐα

Σύμφωνα με χάρτη της λιθουανικής ρυθμιστικής αρχής, η ρωσική παραποίηση του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης μπορεί να επηρεάζει περιοχές της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας, καθώς και τμήματα της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Λευκορωσίας. Η εμβέλεια φτάνει έως και τα 450 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε ο Κουλιέσιους, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τη μέθοδο μέτρησης.

Πέρυσι, ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την υπουργό Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες αντιμετώπισε προβλήματα με το GPS κοντά στο Καλίνινγκραντ. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και με το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά την πτήση της προς τη Βουλγαρία.

Σημειώνεται ότι, η Εσθονία και η Φινλανδία έχουν επίσης κατηγορήσει τη Ρωσία για παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης στον εναέριο χώρο τους. Ωστόσο, οι περισσότερες σύγχρονες αεροπορικές εταιρείες και μεγάλα αεροδρόμια διαθέτουν εναλλακτικά μέσα πλοήγησης σε περίπτωση δυσλειτουργιών του GPS.