Kομμάτι της καθημερινότητας έχουν γίνει πλέον τα ψεύτικα e-mails που ενημερώνουν τους χρήστες τους για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Εκεί που κάποτε μια ειδοποίηση για κυβερνοεπίθεση θεωρούνταν σπάνιο περιστατικό, σήμερα εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν αντίστοιχα μηνύματα κάθε χρόνο. Μαζί όμως με τις πραγματικές παραβιάσεις δεδομένων, αυξάνονται και οι ηλεκτρονικές απάτες που εκμεταλλεύονται τον φόβο και την ανασφάλεια των χρηστών.

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν περισσότερα από 3.300 περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, επηρεάζοντας περίπου 280 εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ευρώπη, τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 22% μέσα στο 2025, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις 443 παραβιάσεις ημερησίως. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι οι ειδοποιήσεις για διαρροές δεδομένων δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά μια νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής.

Ακριβώς αυτή τη συνήθεια επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ολοένα και περισσότερα ψεύτικα email εμφανίζονται ως δήθεν ενημερώσεις ασφαλείας από γνωστές εταιρείες, τράπεζες ή διαδικτυακές υπηρεσίες, με στόχο να παραπλανήσουν τους παραλήπτες και να τους αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και κωδικούς ασφαλείας..

Όπως εξηγεί ο Phil Muncaster από την ESET, οι πραγματικές παραβιάσεις δεδομένων συμβαίνουν καθημερινά και δεν πρέπει να αγνοούνται. Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο είναι οι χρήστες να μην αντιδρούν μηχανικά, αλλά να εξετάζουν προσεκτικά αν ένα μήνυμα είναι αυθεντικό ή μέρος οργανωμένης απάτης phishing.

Οι δύο βασικές μέθοδοι εξαπάτησης

Οι απατεώνες ακολουθούν συνήθως δύο βασικές τακτικές.

* Στην πρώτη περίπτωση, εκμεταλλεύονται μια πραγματική κυβερνοεπίθεση που έχει ήδη γίνει γνωστή. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση ενός περιστατικού, αποστέλλουν μαζικά ψεύτικες ειδοποιήσεις, γνωρίζοντας ότι πολλοί χρήστες περιμένουν όντως ενημέρωση από την εταιρεία που επλήγη.

* Στη δεύτερη περίπτωση, δημιουργούν εξ ολοκλήρου ένα ανύπαρκτο περιστατικό παραβίασης δεδομένων. Το μήνυμα εμφανίζεται ως επίσημη ανακοίνωση μεγάλης εταιρείας (π.χ Microsoft, Google κ.λ.π) ή ακόμη και ως εσωτερική ενημέρωση από το τμήμα πληροφορικής ενός οργανισμού, προκειμένου να φαίνεται πειστικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τις συγκεκριμένες απάτες ακόμη πιο επικίνδυνες. Μέσω εργαλείων AI και έτοιμων phishing kits, οι εγκληματίες μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσουν επαγγελματικά e-mails χωρίς ορθογραφικά λάθη, στη γλώσσα του παραλήπτη και με ύφος που μοιάζει απολύτως αυθεντικό. Συχνά χρησιμοποιούνται λογότυπα, χρώματα και στοιχεία εταιρικής ταυτότητας πραγματικών οργανισμών, ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία του μηνύματος.

Τα σημάδια που πρέπει να σας υποψιάσουν

Παρά την αυξανόμενη «ποιότητα» των επιθέσεων, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να προδώσουν μια απάτη.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι η έντονη πίεση για άμεση ενέργεια. Οι απατεώνες προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό, ζητώντας από τον χρήστη να αλλάξει αμέσως κωδικό πρόσβασης ή να επιβεβαιώσει προσωπικά στοιχεία, διαφορετικά –όπως ισχυρίζονται– τα δεδομένα του θα κινδυνεύσουν.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος της διεύθυνσης αποστολέα. Συχνά χρησιμοποιούνται παραλλαγές γνωστών domains με μικρές αλλαγές σε γράμματα ή χαρακτήρες, μια τεχνική γνωστή ως typosquatting.

Επίσης, οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε συνδέσμους και συνημμένα αρχεία. Πολλά από αυτά οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες που «κλέβουν» κωδικούς ή εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή.

Άλλο ένα προειδοποιητικό στοιχείο είναι η έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών. Μια πραγματική ειδοποίηση ασφαλείας συνήθως περιλαμβάνει εξατομικευμένα στοιχεία, όπως μέρος αριθμού λογαριασμού ή όνομα χρήστη. Αντίθετα, τα ψεύτικα μηνύματα παραμένουν γενικά και αόριστα.

Πώς να προστατευτείτε

Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και επαλήθευση κάθε ύποπτου μηνύματος μέσω επίσημων καναλιών επικοινωνίας. Αν λάβετε ειδοποίηση για παραβίαση δεδομένων, μην απαντήσετε στο email και μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται σε αυτό. Αντίθετα, συνδεθείτε απευθείας στον επίσημο λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους χρήστες να διαπιστώσουν αν το e-mail ή άλλα προσωπικά στοιχεία τους έχουν εκτεθεί σε γνωστές διαρροές δεδομένων.

Παράλληλα, η χρήση ισχυρών και διαφορετικών κωδικών πρόσβασης για κάθε υπηρεσία, σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γραμμές άμυνας απέναντι στις επιθέσεις.

Τι να κάνετε αν έχετε ήδη πέσει θύμα

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης θεωρεί ότι ακολούθησε κακόβουλο σύνδεσμο ή αποκάλυψε προσωπικά στοιχεία, οι κινήσεις πρέπει να είναι άμεσες.

Οι ειδικοί προτείνουν:

– αλλαγή όλων των κωδικών πρόσβασης,

– ενεργοποίηση MFA σε κρίσιμους λογαριασμούς,

– σάρωση της συσκευής με αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας,

– άμεση επικοινωνία με την τράπεζα εάν έχουν κοινοποιηθεί οικονομικά στοιχεία,

– παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών για ύποπτη δραστηριότητα,

– και αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές.

Καθώς οι παραβιάσεις δεδομένων πολλαπλασιάζονται, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να συνηθίσουμε τόσο πολύ σε τέτοιες ειδοποιήσεις, ώστε να σταματήσουμε να τις αξιολογούμε προσεκτικά. Η επαγρύπνηση και η επιβεβαίωση κάθε ύποπτου μηνύματος παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά όπλα απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απάτες.