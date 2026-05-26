Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα και τη διαχρονική στάση απέναντι στην εξουσία, χρησιμοποιώντας το γνώριμο δηκτικό του χιούμορ.

Στο νέο σκίτσο ο σκιτσογράφος παρουσιάζει δύο άνδρες μπροστά σε ένα καζάνι που γράφει «Τμήμα πολιτικών εγκλημάτων», μέσα στο οποίο «βράζουν» δύο πολιτικοί.

Ο ένας χαρακτήρας εξηγεί πως εκεί «τιμωρούνται οι κακοί πολιτικοί», ενώ όταν ο συνομιλητής του ρωτά τι έκαναν οι συγκεκριμένοι, η απάντηση είναι αποστομωτική: «Τα πάντα!… Δεν έχεις ακούσει ότι στην πολιτική για όλα φταίνε οι προηγούμενοι;».

Με αυτή τη φράση, ο Αρκάς σατιρίζει μια από τις πιο συνηθισμένες πολιτικές πρακτικές: τη μεταφορά ευθυνών στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το σκίτσο λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στη διαχρονική πολιτική αντιπαράθεση, όπου κάθε νέα εξουσία αποδίδει τα προβλήματα σε όσους προηγήθηκαν.

Η αιχμηρή πολιτική σάτιρα αποτελεί σταθερό στοιχείο της δουλειάς του Αρκά, ο οποίος συχνά μέσα από λιτές εικόνες και σύντομους διαλόγους καταφέρνει να πυροδοτεί δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις στα social media.