Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Ευχάριστες εξελίξεις αναμένονται στα οικονομικά σας. Θα υπάρξουν πολλές επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις. Μην προσπαθείτε να επιβάλετε τις απόψεις σας, καθώς δεν συμμερίζονται όλοι τη δική σας οπτική.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Ήρθε η ώρα να αλλάξετε ό,τι δεν σας ικανοποιεί. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με εμπιστευτικά ζητήματα φίλων, κυρίως συναισθηματικής φύσης. Διατηρήστε τα μυστικά τους ασφαλή και μην τα αποκαλύψετε.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Η λύση σε ένα πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί απροσδόκητα, αρκεί να είστε σε εγρήγορση. Αποβάλετε την ένταση και θα δείτε τα πράγματα να βελτιώνονται. Τα συναισθήματά σας είναι πιο έντονα, επηρεάζοντας τον τρόπο που αντιδράτε στους άλλους.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η καθημερινότητά σας αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον και οι νέες γνωριμίες σας φαίνονται συναρπαστικές. Οι ευχάριστες ειδήσεις που περιμένετε πλησιάζουν, αλλά χρειάζεται να είστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσετε, καθώς η Σελήνη αναστατώνει τον οίκο της καριέρας και της δημόσιας εικόνας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί και πρόθυμοι να στηρίξετε όσους αγαπάτε. Η ένταση των συναισθημάτων σας μπορεί να φέρει πάθη, ζήλια ή ακόμα και συγκρούσεις για την εξουσία στον επαγγελματικό χώρο.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Αν χρειαστεί να συνεργαστείτε με τεμπέληδες συναδέλφους, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Νέες γνωριμίες και επαφές σήμερα ίσως αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον, γι’ αυτό μην τις αγνοήσετε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Οι απαιτήσεις των γύρω σας είναι αυξημένες και ίσως νιώσετε ότι σας πιέζουν από παντού. Για να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας, κρατήστε σημειώσεις με τις ιδέες και τις εμπνεύσεις σας ώστε να μην τις ξεχάσετε.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Νέες ιδέες ανοίγουν δρόμους που παλαιότερα θεωρούσατε απροσπέλαστους. Η ανάγκη για ασφάλεια είναι έντονη και η σταθεροποίηση των οικονομικών σας μπορεί να σας προσφέρει την ηρεμία που επιθυμείτε. Προχωρήστε σταδιακά για να εξασφαλίσετε καλύτερες απολαβές.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Διασκεδάστε και δείξτε ενθουσιασμό σε ό,τι κάνετε. Καλές ειδήσεις, πιθανότατα από το εξωτερικό, θα ανεβάσουν τη διάθεσή σας. Αποφύγετε άτομα που σας μεταδίδουν αρνητική ενέργεια.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Το μυαλό σας λειτουργεί δημιουργικά και μπορεί να εντοπίσει λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Αν όμως βρεθείτε ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, ίσως νιώσετε πίεση. Η ενασχόληση με το παρελθόν μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Αναζητάτε νέες απαντήσεις σε παλιά προβλήματα. Σκεφτείτε διαφορετικά και θα βρείτε τη λύση που χρειάζεστε. Οι προσπάθειές σας τώρα θα αποδώσουν καρπούς, διευρύνοντας τους προσωπικούς σας ορίζοντες.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Η διαίσθησή σας είναι ισχυρή και γνωρίζετε πως έχετε δίκιο, αλλά προσπαθήστε να αποφύγετε τις συγκρούσεις. Μπορεί να προκύψουν εντάσεις, καθώς κάποιοι επιχειρούν να σας παραμερίσουν. Είναι η στιγμή να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας.