Ζώδια και προβλέψεις για τη σημερινή ημέρα: πώς επηρεάζονται οι αποφάσεις, οι σχέσεις και τα επαγγελματικά σας ανάλογα με το ζώδιό σας. Οι αστρολογικές τάσεις δείχνουν έντονη κινητικότητα και ανάγκη για ψύχραιμες επιλογές.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το πρώτο μισό της ημέρας είναι κατάλληλο για δημιουργικές σκέψεις και φαντασία, όχι όμως για νέα ξεκινήματα. Όσοι έχουν γεννηθεί στα μέσα Απριλίου θα ενισχύσουν τους δεσμούς με την ομάδα τους.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Αν ξεκινήσετε ένα έργο το πρωί που δεν σας ενθουσιάζει, ολοκληρώστε το γρήγορα, καθώς από το μεσημέρι η διάθεσή σας θα μειωθεί. Ωστόσο, το δεύτερο μισό της ημέρας θα είναι πιο παραγωγικό, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Οι πειραματισμοί και οι αυθόρμητες αποφάσεις καλό είναι να περιοριστούν από το μεσημέρι και μετά. Οι συνθήκες απαιτούν οργάνωση και καθαρή σκέψη. Είναι πιθανό να υπάρξουν εντάσεις με συγγενικά πρόσωπα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να φέρει στρατηγικά λάθη και λανθασμένους υπολογισμούς. Αν δεν δράσετε έγκαιρα, ίσως υπάρξουν απώλειες. Όσοι έχουν γεννηθεί στα μέσα Ιουλίου χρειάζεται να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η αρχή της ημέρας θα είναι απαιτητική, όμως μικρές υποχρεώσεις θα ολοκληρωθούν με σχετική ευκολία. Οι γεννημένοι τον Ιούλιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε οικονομικές προκλήσεις το απόγευμα.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Οι πρωινές ώρες προσφέρονται για μικρότερα πρότζεκτ που δεν απαιτούν μεγάλη δέσμευση χρόνου ή πόρων. Το απόγευμα θα είναι πιο αποδοτικό και επιτυχημένο.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Στην αρχή της ημέρας θα χρειαστεί να ισορροπήσετε ανάμεσα στην ευθύτητα και τη διπλωματία. Από το απόγευμα και μετά, οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και χωρίς πίεση.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν έχετε αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα, είναι προτιμότερο να τα ολοκληρώσετε πριν το μεσημέρι. Όσο περνά η μέρα, τα εμπόδια θα αυξάνονται και η κόπωση θα κάνει την εμφάνισή της.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Το πρωί θα έχετε ενέργεια και δημιουργικότητα για να αντιμετωπίσετε κάθε δυσκολία. Από το απόγευμα, προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν γύρω σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Η ημέρα ενδέχεται να είναι στρεσογόνος, γι’ αυτό αποφύγετε την απογοήτευση. Από το απόγευμα και μετά, οι ευκαιρίες θα γίνουν πιο ορατές. Κρατήστε καθαρό μυαλό και μην υπερεκτιμήσετε τις δυνάμεις σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Το πρωί είναι ιδανικό για επαφές και ανταλλαγή ιδεών χωρίς πιέσεις. Από το μεσημέρι, αποφύγετε να χάνετε χρόνο σε λεπτομέρειες που δεν έχουν ουσία ή πρακτικό αποτέλεσμα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Το απόγευμα θα είναι η πιο ευνοϊκή στιγμή της ημέρας. Θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε θετικές ευκαιρίες και να ξεκινήσετε δημιουργικά σχέδια. Οι γεννημένοι τον Φεβρουάριο ίσως νιώσουν την ανάγκη για περισσότερη ανεξαρτησία.