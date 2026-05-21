Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (21/05) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πέντε ημέρες πριν από την ανακοίνωση του νέου του πολιτικού φορέα.

Λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με ποδοσφαιρική φανέλα που φέρει τον αριθμό 26 — ημερομηνία που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Τη φωτογραφία συνoδεύει η φράση: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».

Υπενθυμίζεται ότι από το περασμένο Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας έχει πραγματοποιήσει ακόμη δύο αναρτήσεις που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον. Στην πρώτη, στις 16/05, έγραψε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…», με τα θετικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση να είναι ιδιαίτερα πολλά. Μία ημέρα αργότερα, στις 17/05, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένα χέρι να κάνει νεύμα με ανυπομονησία, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά».