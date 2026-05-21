Σε πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζονται στην Αμαλίας για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στο Θησείο –προσπαθώντας να τραβήξουν και μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στην Κουμουνδούρου η σχέση που πρέπει να διαμορφωθεί με το νεο εγχείρημα προκαλεί οριακούς τριγμούς που μπορούν να λυθούν μόνο με ξεκαθάρισμα σε επίπεδο οργάνων (σσ: η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται στις 6 Ιουνίου, όπου όλα, και το ενδεχόμενο της αυτοδιάλυσης, θα τεθούν επί τάπητος), εθελοντές ετοιμαζουν την μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο, στην οποία εκτός από τα αποκαλυπτήρια του ονόματος του κόμματος, θα αναγνωστεί και η ιδρυτική του διακήρυξη. Ανάμεσά τους, βρίσκεται και γνωστός συνθέτης, ο οποίος συνέθεσε μουσικό θέμα για το νέο κόμμα που θα ακουστεί για πρώτη φορά στο Θησείο.

Η ομάδα Τσίπρα ωστόσο δεν επιδιώκουν να κάνουν μια κλασική πολιτική εκδήλωση, γι αυτό σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, που θέλουν «η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα -από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα. Λίγα λεπτά μετά το πέρας της εκδήλωσης, όσοι άλλοι πολίτες θελήσουν θα μπορούν και εκείνοι, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που βρίσκεται στα σκαριά, να υπογράψουν και εκείνοι.

Αυτή η διαδικασία, σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνει τις επιρροές που έχει το νέο εγχείρημα από την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ του 1974, όταν την 3η Σεπτέμβρη μετά την ιδρυτική του διακήρυξη, ο ένας μετά τον άλλο οι παρόντες υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη του κόμματος -αλλά και τον πολιτιστικό συμβολισμό που επικράτησε και ακολούθησε το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου,

Εκμεταλλευόμενοι, ωστόσο, τις νέες τεχνολογίες, στην Αμαλίας ετοιμάζουν και τη νέα ιστοσελίδα του καινούργιου κόμματος, με στόχο την δημιουργία «μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στην συνέχεια τα μέλη του κόμματος». Όπως επισημαίνουν, «μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών».