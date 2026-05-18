Στην εκδήλωση του Unmute Now που διεξάγεται στην Αθήνα δίνει το παρών ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρώην πρωθυπουργό να ακούει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Τα θέμα της εκδήλωσης Unmute Now στην οποία δίνει το παρών ο Αλέξης Τσίπρας αφορά μια σειρά προβλημάτων που απασχολούν τη νέα γενιά και την ελληνική κοινωνία όπως στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι περισσότεροι που συμμετέχουν είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Επίσης φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης.