Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και φέρεται να εμπλέκεται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων και παράνομες επιδοτήσεις, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., συλλαμβάνοντας έξι άτομα – μέλη οικογένειας από τα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας 43χρονος και οι δύο ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι θεωρούνται βασικά μέλη της σπείρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Ρέθυμνο.

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2021, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Μέσω απειλών και εκβιασμών, επιχειρούσαν να αποσπούν εκτάσεις και να διευρύνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., όταν τα θύματα αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, οι δράστες προχωρούσαν σε πράξεις αντεκδίκησης, όπως εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν εκβιασμοί εις βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025 και εκτεταμένες φθορές σε καλλιέργειες.

Οι ζημιές στις αγροτικές εκτάσεις υπολογίζονται άνω των 200.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 586.498,73 ευρώ την περίοδο 2021–2025. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους χαρακτηριζόταν από επιθετικότητα και αίσθηση ατιμωρησίας. «Επιδρομείς και κατακτητές μαζί», ανέφεραν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές.

Ο εμπρησμός και ο «ψεύτικος όρκος στον Άγιο»

Ένας από τους παθόντες περιέγραψε στο Cretalive ότι επί πέντε χρόνια δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιουσία του, καθώς είχε εκδιωχθεί με απειλές. Κάθε φορά που κατέθετε μήνυση, δεχόταν αντίποινα. Τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπόλησαν το όχημα του γιου του, προκαλώντας ζημιά 27.000 ευρώ. Ο εμπρησμός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου και ότι συνόδευσε ύποπτο στα Κεραμειά Χανίων για να ορκιστεί στην εικόνα του Αγίου Νικολάου του Δικαστή. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει καταθέσεις 40 παθόντων, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα πραγματικά θύματα είναι πολύ περισσότερα, καθώς αρκετοί φοβήθηκαν να καταθέσουν.

«Πέθανε ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας…»

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως κάθε κατάθεση αποκαλύπτει μια ξεχωριστή ιστορία. Μία γυναίκα κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της, οι κατηγορούμενοι κατέλαβαν το ποιμνιοστάσιο της οικογένειάς της και τους εκδίωξαν από την περιουσία τους.

Τον Μάιο του 2022, κάτοικος της Πλάκας Φουρφουρά Αμαρίου διαπίστωσε ότι το αμπέλι του είχε καταστραφεί: περίπου 400 κουρμούλες κόπηκαν με ηλεκτρικό ψαλίδι, επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει γη προς μίσθωση. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2022, κόπηκαν πάνω από 130 ελαιόδεντρα ως πράξη εκδίκησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι βασικοί κατηγορούμενοι και οι σύζυγοί τους υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω κοινοτικών ενισχύσεων.