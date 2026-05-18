Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, προκαλώντας σοκ και πανικό στην τοπική κοινωνία.

Η επίθεση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι τουρκικές Αρχές αναφέρουν ότι ο 37χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου, έφτασε στο σημείο με αυτοκίνητο και άνοιξε πυρ με καραμπίνα. Το κατάστημα ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Από τους πρώτους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης Σαμπρί Παν και ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, ενώ επικράτησε πανικός στους θαμώνες και στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IHA, μετά την επίθεση ο δράστης διέφυγε με το όχημά του και συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικά σημεία της Μερσίνης. Στην περιοχή Kaburgediği φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος έβοσκε ζώα, ενώ στη συνοικία Yenimahalle δολοφόνησε τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κοτζά κοντά στο σπίτι του.

Η στιγμή της επίθεσης σε βίντεο

Κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να φτάνει με αυτοκίνητο, να βγαίνει από το όχημα και να ανοίγει πυρ εναντίον δύο ατόμων που βρίσκονταν μπροστά από το κατάστημα, πριν διαφύγει.

Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kameradahttps://t.co/IKKzgXrVHr pic.twitter.com/S6KsIDkfNu — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) May 18, 2026

Επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη

Μετά το περιστατικό, στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ομάδες διάσωσης. Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου συνεχίζονται, με τη συνδρομή ελικοπτέρου και ειδικών μονάδων ασφαλείας.