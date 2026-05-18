Περισσότερες από 4.000 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση μη κυβερνητικής οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις από τις 28 Φεβρουαρίου — ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν — έως τις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούν κατασκοπεία, απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας, αλλά και τη μετάδοση περιεχομένου σχετικού με τη σύρραξη σε ξένα μέσα ενημέρωσης.

Η HRANA υπογράμμισε ότι «οι ιρανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο ώστε να (…) δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου και βιαιοπραγίες εναντίον αμάχων», καταγγέλλοντας την καταστολή που ακολούθησε.

Δηλώσεις από τις ιρανικές αρχές

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, δήλωσε ότι περισσότεροι από 6.500 «προδότες και κατάσκοποι» με διασυνδέσεις με «τον εχθρό» έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Ανησυχία για τις εκτελέσεις

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αύξηση των εκτελέσεων στη χώρα. Σύμφωνα με τις ίδιες, μετά την έναρξη του πολέμου έχουν εκτελεστεί 26 άνδρες που θεωρούνταν «πολιτικοί κρατούμενοι».

Από αυτούς, 14 είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για εκείνες του 2022 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έξι άνδρες έχουν εκτελεστεί δι’ απαγχονισμού για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Η HRANA αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 3.636 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μεταξύ των οποίων 1.701 άμαχοι, γεγονός που εντείνει τη διεθνή ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή.