Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με περιστατικά βίας και εκβιασμών στις φυλακές Κορυδαλλού, μέσα από δύο βίντεο που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Β΄ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, στα βίντεο φαίνεται άνδρας ασιατικής καταγωγής, ο οποίος είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να επιτίθεται σε συγκρατούμενούς του. Ο δράστης φέρεται να ζητά χρήματα από τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να σταματήσουν οι ξυλοδαρμοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγγενείς των κρατουμένων που υπέστησαν επίθεση σκοπεύουν να προσφύγουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος τους είναι να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες σωφρονιστικών υπαλλήλων για παραλείψεις ή ανοχή που επιτρέπουν τη συνέχιση τέτοιων φαινομένων.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαταχθεί έρευνα για τις συνθήκες στις φυλακές Κορυδαλλού.