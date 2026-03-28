Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου 2026, αστυνομική δράση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Α.Ο.Ε., η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και εκτελέστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκε 29χρονος αλλοδαπός κρατούμενος να κατέχει ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων. Η ουσία ήταν διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και χρηματικό ποσό 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.