Σοκ στην Ηλιούπολη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη (12/05), όταν δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το συμβάν έγινε μέρα-μεσημέρι, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα και λίγο αργότερα βρέθηκαν στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής. Όπως μετέδωσε το Mega, οι γιατροί στο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 17χρονη, που τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ γύρω στις 4:00 το απόγευμα, προερχόμενη από το Ασκληπιείο Βούλας. Είναι πολυτραυματίας, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και παραμένει αιμοδυναμικά ασταθής, ενώ περισσότερα από 20 μέλη του ιατρικού προσωπικού συμμετέχουν στην προσπάθεια σταθεροποίησής της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η κατάθλιψη φαίνεται να οδήγησε τις δύο φίλες στην απονενοημένη πράξη. Η πόρτα της ταράτσας ήταν κλειδωμένη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν, ότι τα κορίτσια έπεσαν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, δείχνοντας πως είχαν λάβει από κοινού την απόφασή τους.

Η 17χρονη που νοσηλεύεται, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της. Ο αδελφός της ήταν εκείνος που εντόπισε τα δύο κορίτσια μετά την πτώση τους. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές σοκ, καθώς τα κορίτσια ήταν αιμόφυρτα και το ένα από αυτά εξέπεμπε επιφωνήματα πόνου.

Το σημείωμα και η πίεση των Πανελληνίων

Ανατριχίλα προκαλεί το σημείωμα που άφησε πίσω της η 17χρονη, στο οποίο περιγράφει την ψυχολογική της κατάσταση και τον φόβο της για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όπως αναφέρει, βίωνε κατάθλιψη τα τελευταία τρία χρόνια και ένιωθε πως «δεν θα περάσει» στις εξετάσεις.

Το γράμμα της κατέληγε με τη φράση «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», μια συγκλονιστική αποτύπωση της απόγνωσης που φαίνεται να ένιωθε. Στο σημείωμα απευθύνεται στους γονείς της, μιλώντας για τη δυσκολία της να βρει χαρά και ελπίδα στη ζωή.

Η έρευνα της αστυνομίας

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα στα σπίτια των δύο κοριτσιών, ενώ το απόγευμα της Τρίτης αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, συλλέγοντας προσωπικά αντικείμενα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση του ιδιόχειρου σημειώματος και των κινητών τηλεφώνων των δύο μαθητριών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες ή μηνύματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα κίνητρα της τραγωδίας.

Παράλληλα, αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχαν γίνει χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών πριν το περιστατικό. Οι αστυνομικοί θα λάβουν επίσης καταθέσεις από τις οικογένειες, τους φίλους και τους καθηγητές των δύο κοριτσιών.

Οι συμμαθητές τους βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς τα δύο κορίτσια ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στο σχολείο τους, γεγονός που κάνει την τραγωδία ακόμη πιο βαριά για την τοπική κοινότητα.