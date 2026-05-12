Ο Akylas αποθεώθηκε με το τραγούδι «Φέρτο» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, προσφέροντας μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό.

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η αρένα πλημμύρισε από ενθουσιασμό. Το πλήθος τραγουδούσε και χειροκροτούσε ασταμάτητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε όταν ο Akylas πέρασε ανάμεσα στο κοινό με πατίνι, προκαλώντας παρατεταμένες ζητωκραυγές και ενθουσιασμό.

Η εντυπωσιακή του παρουσία δεν άφησε ασυγκίνητα τα social media. Στο Χ επικράτησε πραγματικός χαμός, με χιλιάδες σχόλια, memes και αποθεωτικά reactions να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Δείτε κάποιες από τις πολλές αναρτήσεις που αποθεώνουν τον Akyla:

Ολοι η Ελλαδα με τον Ακυλα και την συμμετοχη μας #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/1xhvPUqidG — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 12, 2026

This is the sweetest thing I’ve seen so far at the Eurovision Song Contest. Congratulations neighbor. #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/IjhUThpgMV — Wogerdo (@wogerdo) May 12, 2026