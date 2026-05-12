Ο Akylas αποθεώθηκε με το τραγούδι «Φέρτο» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, προσφέροντας μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό.
Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η αρένα πλημμύρισε από ενθουσιασμό. Το πλήθος τραγουδούσε και χειροκροτούσε ασταμάτητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε όταν ο Akylas πέρασε ανάμεσα στο κοινό με πατίνι, προκαλώντας παρατεταμένες ζητωκραυγές και ενθουσιασμό.
Η εντυπωσιακή του παρουσία δεν άφησε ασυγκίνητα τα social media. Στο Χ επικράτησε πραγματικός χαμός, με χιλιάδες σχόλια, memes και αποθεωτικά reactions να κατακλύζουν το διαδίκτυο.
Δείτε κάποιες από τις πολλές αναρτήσεις που αποθεώνουν τον Akyla:
F E R T O…Το πήρες #akylas και δεν το ξέρεις..🌟🇬🇷🌟 #ferto #Eurovision26 #EurovisionGreece26
— litsa bak (@litsabak) May 12, 2026
Whatever the results you were incredible! So Proud Of You 🫶🏾 🌈#Akylas #Ferto #eurovision #Greece https://t.co/FjN3LLvrcP
— Stefgrl🍋💋🪩 ⁉️ 🏰 🌻 👾 (@Steflowergrl) May 12, 2026
Το λες και dejavu ! Λες να είναι και τυχερό ? Well done #Akylas #FokasEvangelinos #ert #eurovisiongr pic.twitter.com/C1GjrScMBw
— Frozen 🧊 (@xarispag74) May 12, 2026
Είναι η χρονιά μας 🥹
Ακύλα Φέρτο 🥹🏆🇬🇷#eurovisiongr pic.twitter.com/EFs5S3kyv1
— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) May 12, 2026
Ακυλακο μας καλη επιτυχια.. ΦΕΡΤΟΟΟ ΡΕΕ ❤️ #eurovisiongr #eurovision2026 #greece pic.twitter.com/OIjDu3qmHR
— Dion Papan (@DionysiaPapan) May 12, 2026
Ολοι η Ελλαδα με τον Ακυλα και την συμμετοχη μας #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/1xhvPUqidG
— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 12, 2026
Ολοι η Ελλαδα με τον Ακυλα και την συμμετοχη μας #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/1xhvPUqidG
— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 12, 2026
This is the sweetest thing I’ve seen so far at the Eurovision Song Contest. Congratulations neighbor. #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/IjhUThpgMV
— Wogerdo (@wogerdo) May 12, 2026
ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 🇬🇷👏🇬🇷
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ #eurovisiongr #eurovision pic.twitter.com/4rgSKrPcmj
— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 12, 2026
Greece just ATE and left NO CRUMBS. 🔥This is how you put on a show. One of the most creative performances in Eurovision HISTORY. ✨#Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.com/BHBqSWQhCl
— Joy ✮⋆˙ (@joyverse8) May 12, 2026