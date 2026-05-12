Ο Ακύλας και η Βίκυ Λέανδρος συναντήθηκαν και φωτογραφήθηκαν μαζί, λίγες ώρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, σε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους.

Ο Ακύλας ανάρτησε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη διάσημη τραγουδίστρια, φορώντας το χαρακτηριστικό του σκουφάκι. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Με τη βασίλισσα. Είναι μεγάλη μου τιμή», εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Λέανδρος.

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί με το τραγούδι Ferto στην τέταρτη θέση του αποψινού ημιτελικού, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η εμφάνισή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό και τους φαν του διαγωνισμού.

Στη σκηνή θα βρεθεί και η Βίκυ Λέανδρος, η οποία είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967 και το 1972. Τη δεύτερη χρονιά είχε χαρίσει στη χώρα τη νίκη, ερμηνεύοντας το εμβληματικό Après toi, που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του διαγωνισμού.