Πάμε στο μακρινό 2005. Τραγουδώντας το «My Number One» στο Κίεβο, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού, η Έλενα, με μία σέξι δημιουργία του Roberto Cavalli και με το μπαλέτο του Φωκά Ευαγγελινού, έβαλε την Ελλάδα στην μουσική κορυφή της Ευρώπης, ξεσηκώνοντας ξέφρενους πανηγυρισμούς και φέροντας την διοργάνωση του 2006 στην Αθήνα.

Η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη σε σύνολο 39 χωρών, συγκεντρώνοντας 230 βαθμούς. Μάλιστα, το «My Number One» πήρε 10 δωδεκάρια, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι τρίτη στη λίστα των χωρών με τα περισσότερα δωδεκάρια στην ιστορία του διαγωνισμού! Επίσης, το τραγούδι ψηφίστηκε ως το τέταρτο πιο δημοφιλές στα 50 χρόνια της Eurovision.

Ποιες χώρες ψήφισαν το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου

Για την ιστορία, το «My Number One» ψήφισαν οι παρακάτω χώρες:

– 12: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Αλβανία, Κύπρος, Σερβία-Μαυροβούνιο, Σουηδία, Γερμανία

– 10: Ολλανδία, Ρουμανία

– 8: Ισπανία, Γαλλία

– 7: Ισραήλ, Π.Γ.Δ.Μ., Ελβετία

– 6: Μάλτα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

– 5: Κροατία

– 4: Αυστρία, Ανδόρα, Νορβηγία, Μολδαβία, Ρωσία

– 3: Πορτογαλία, Φινλανδία

– 2: Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Δανία

– 1: Λιθουανία, Πολωνία

Οι χώρες που δεν μας επέλεξαν ήταν το Μονακό, η Λετονία, η Ουκρανία, η Εσθονία και η Λευκορωσία.

Η νίκη αυτή, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Προκάλεσε ένα κύμα υπερηφάνειας που ενίσχυσε τη φήμη της Ελλάδας και εκτός συνόρων. Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν μαζί τη μεγάλη αυτή επιτυχία, ενώ η συμμετοχή στην Eurovision για τη χώρα μας έγινε από τότε ακόμα πιο αναγνωρίσιμη και αγαπητή.

Μάλιστα, πολλές φορές μετά τη νίκη, οι Έλληνες συμμετέχοντες σε επόμενες εκδοχές του διαγωνισμού δήλωσαν ότι η νίκη της Παπαρίζου τους είχε εμπνεύσει και τους είχε δώσει θάρρος. Επίσης, όχι μόνο εδραίωσε την Ελλάδα ως έναν από τους ισχυρούς παίκτες στο διαγωνιστικό πεδίο της Eurovision, αλλά επηρέασε και τις μελλοντικές συμμετοχές της χώρας, καθώς ανέδειξε την ανάγκη για δυναμικά και σύγχρονα τραγούδια που να ενσωματώνουν την ελληνική μουσική κληρονομιά.