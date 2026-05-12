Λήγει αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύος 13 μηνών, από την 1η Ιουνίου 2026.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ και θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν, μέχρι τα τέλη του μήνα και θα τα δείτε εδώ.

Τι καλύπτει η επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών σε καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν:

έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή,

έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο,

έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Αυξημένες επιδοτήσεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά για ΑμεΑ

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20%:

τον Αύγουστο,

την περίοδο των Χριστουγέννων (15/12/2026 έως 14/01/2027),

και την περίοδο του Πάσχα (23/04/2027 έως 09/05/2027).

Για τις περιοχές Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους,

ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Η επιλογή πραγματοποιείται μέσω μοριοδότησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως:

αναπηρία,

μονογονεϊκή οικογένεια,

αριθμός παιδιών,

εισόδημα,

πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα προηγούμενα προγράμματα.

Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν επιδότηση από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια χρονική περίοδο.

Πάροχοι και αιτήσεις

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση εδώ.