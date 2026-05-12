Οι εξελίξεις στο Ιράν, το εμπόριο με τις ΗΠΑ και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία της προγραμματισμένης για αυτή την εβδομάδα επίσκεψης κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χθες.

Η επίσκεψη αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντεινόμενων διμερών εντάσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων, όπως το εμπόριο, η τεχνολογία και η άμυνα.

Η χρονική στιγμή συμπίπτει επίσης με την επισφαλή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον διπλό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, που οδηγεί σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Άλλα βασικά στοιχεία της ατζέντας των δύο μεγάλων ηγετών αναμένεται ότι θα είναι η Ταϊβάν και τα πυρηνικά όπλα, ενώ αναμένεται ότι θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο παράτασης συμφωνίας για κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνταν το Reuters.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες καθώς προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις των δύο πλευρών οι οποίες έχουν δεχτεί πλήγμα λόγω του εμπορικού πολέμου, του πολέμου στη Μέση Ανατολή και άλλων τομέων τριβών.

Μαζί και ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων

Η συνάντηση αυτή κορυφής έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στελέχη από μερικές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες – μεταξύ των οποίων η Boeing, η Citigroup και η Qualcomm – αναμένεται να συνοδεύσουν τον Τραμπ, ιδανικά με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών με κινεζικές εταιρείες. Η επίσκεψη θα αποτελέσει επίσης κρίσιμη δοκιμασία για την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

O Λευκός Οίκος κάλεσε τον Ίλον Μασκ της Tesla, τον Τιμ Κουκ της Apple Inc., την Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing καθώς και στελέχη άλλων μεγάλων εταιρειών να συνοδεύσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, μετέδιδε το Bloomberg.

Ο Ντέιβιντ Σάλομον της Goldman Sachs Group, ο Στίβεν Σβάρτζμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ Μακόρμικ της Meta Platforms βρίσκονται επίσης στη λίστα των ατόμων που αναμενόταν να συμμετάσχουν στην αποστολή του Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δασμοί και εμπόριο

Τον Απρίλιο του 2025 ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την επιβολή μεγάλων δασμών σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Σημαντική συνέπεια αυτής της πολιτικής ήταν να ξεσπάσει εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, στο πλαίσιο του οποίου οι δύο χώρες επέβαλαν η μία στην άλλη δασμούς που ξεπέρασαν το 100%. Οι δασμοί τέθηκαν σε αναστολή μετά την τελευταία συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι απειλές και από τις δύο πλευρές συνεχίστηκαν.

Στον εμπορικό τομέα η Κίνα και οι ΗΠΑ χρειάζονται η μια την άλλη. Η μεγάλη βιομηχανική ισχύς της Κίνας σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της είναι αναγκασμένες να διοχετεύουν την παραγωγή στο εξωτερικό, καθώς οι δαπάνες στο εσωτερικό παραμένουν χαμηλές ανέφερε ανάλυση των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Οι εξαγωγές της Κίνας έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ – αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων εμπορικών εταίρων σε όλο τον κόσμο, καθώς οι δεσμοί με τις ΗΠΑ αποδυναμώθηκαν. Το Πεκίνο συνέχισε επίσης να επενδύει σε μεγάλο βαθμό στη ρομποτική, παράλληλα με τις προσπάθειες να κατασκευάσει τα δικά του προηγμένα τσιπ και να μειώσει την εξάρτηση από εταιρείες της Δύσης όπως η Nvidia. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ είναι πιθανό να πιέσει το Πεκίνο να προχωρήσει περισσότερες αγορές αγαθών από ζωτικές αμερικανικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και εξαρτημάτων αεροσκαφών.

Ο παράγοντας Ιράν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των συνομιλιών. Με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας η Κίνα μέχρι στιγμής φαίνεται να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του πολέμου καλύτερα από πολλούς από γείτονές της.

Το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου αργού της Κίνας προέρχεται από τη Ρωσία. Αυτό έχει βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι το Πεκίνο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου του Ιράν.

Ενώ τόσο το Πεκίνο όσο και η Ουάσιγκτον μπορεί να έχουν κίνητρο να τερματίσουν τη σύγκρουση – και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικές διαφορές στις απόψεις τους για την κατάσταση Ιράν – ο πλανήτης θα παρακολουθεί πώς και αν καταφέρουν να το ξεπεράσουν τις διαφορές αυτές ανέφεραν οι ίδιοι αναλυτές.