Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συμπληρώνει τα 80 του χρόνια τον επόμενο μήνα, θα υποβληθεί στις 26 Μαΐου σε ετήσιες προληπτικές γενικές ιατρικές εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του αμερικανού προέδρου.

Όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος, οι εξετάσεις θα είναι «ρουτίνας» και θα περιλαμβάνουν και οδοντιατρικό έλεγχο. Οι ετήσιες αυτές εξετάσεις αποτελούν πάγια διαδικασία για τους ενοίκους του Λευκού Οίκου και έχουν στόχο την πλήρη αξιολόγηση της υγείας του προέδρου.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος παραμένει ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν καταφέρνει να απομακρύνει πλήρως τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του — αν και αυτές δεν είναι τόσο έντονες όσο εκείνες που αφορούσαν τον προκάτοχό του, τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Τραμπ συνηθίζει να δηλώνει δημόσια πως η σωματική και η πνευματική του κατάσταση είναι «τέλεια», τονίζοντας ότι διατηρεί εξαιρετική φυσική κατάσταση παρά την ηλικία του. Τον Οκτώβριο, είχε πραγματοποιήσει δεύτερο «τσεκάπ» για το 2025, με το ιατρικό δελτίο που δόθηκε στη δημοσιότητα να αναφέρει ότι η υγεία του είναι «εξαίρετη» και ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι περίπου «14 χρόνια νεότερη» από τη χρονολογική του ηλικία.

Ανησυχίες και επίσημες εξηγήσεις

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις με αιματώματα ή μώλωπες στον δεξιό καρπό, τους οποίους, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, καλύπτει συχνά με μακιγιάζ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σημάδια αυτά οφείλονται στη λήψη ασπιρίνης για καρδιαγγειακούς λόγους ή/και στις «συχνές χειραψίες» που ανταλλάσσει κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Παράλληλα, η προεδρία έχει ανακοινώσει ότι ο κ. Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια διαδεδομένη και καλοήθη πάθηση που στην περίπτωσή του προκαλεί πρήξιμο στους αστραγάλους και συχνές κράμπες.