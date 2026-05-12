Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει συνδεθεί με κρούσματα χανταϊού, ενώ οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν τρία νέα περιστατικά από τη Δευτέρα.

Το πλοίο αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις Κάτω Χώρες, αφού αποχώρησαν οι έξι τελευταίοι επιβάτες — τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός — μαζί με μέρος του πληρώματος.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν καταγραφεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ εξετάζονται ακόμη δύο ύποπτα περιστατικά.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι ένας Ισπανός πολίτης, ο οποίος είχε τεθεί σε καραντίνα στη Μαδρίτη μετά την απομάκρυνσή του από το πλοίο, βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι και δεύτερος Αμερικανός επιβάτης, ο οποίος επέστρεψε με πτήση επαναπατρισμού την Κυριακή, εμφάνισε ήπια συμπτώματα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες βιολογικής απομόνωσης για προληπτικούς λόγους.

Στη Γαλλία, η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ γνωστοποίησε ότι μία γυναίκα νοσηλεύεται σε απομόνωση στο Παρίσι, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Παράλληλα, δύο Βρετανοί πολίτες με επιβεβαιωμένη λοίμωξη νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στις Κάτω Χώρες και τη Νότια Αφρική.

Ποιοι παραμένουν στο πλοίο

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι 27 άτομα παραμένουν στο πλοίο, μεταξύ των οποίων 25 μέλη του πληρώματος και δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Αυτά περιλαμβάνουν 17 άτομα από τις Φιλιππίνες, τέσσερα από τις Κάτω Χώρες (συμπεριλαμβανομένων των δύο μελών του ιατρικού προσωπικού), τέσσερα από την Ουκρανία, ένα από τη Ρωσία και ένα από την Πολωνία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι Ουκρανοί που βρίσκονται στο πλοίο θα βοηθήσουν στη μεταφορά του πλοίου στις Κάτω Χώρες και θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική μονάδα κατά την άφιξή τους. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας.

Πάνω από 90 επιβάτες του πλοίου, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στις Καναρίους Νήσους της Ισπανίας, έχουν επαναπατριστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό – Στο «Αττικόν» σε καραντίνα

Λίγη ώρα μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 75χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι από χανταϊό, έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο τραυματιοφορέας που τον μεταφέρει φοράει ειδική στολή, ενώ κάλυμμα μίας χρήσης έχει τοποθετηθεί και στο αμαξίδιο που χρησιμοποιεί. Η εισαγωγή γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εισόδου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς.

Η εικόνα και το πρωτόκολλο που ακολουθείται ξυπνάει μνήμες από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε καραντίνα

Ο επαναπατρισμός έγινε με στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει για την ώρα κάποια ένδειξη ότι ο 75χρονος έχει προσβληθεί από χανταϊό.

«Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου», λέει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Το προφίλ του

Ο 75χρονος είναι ομότιμος πανεπιστημιακός καθηγητής. Σπούδασε φυσικομαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία και έχει διδάξει μεταξύ άλλων σε Πάτρα, Κρήτη, Ζυρίχη και Μόναχο.

Είναι λάτρης της περιπέτειας, ορειβάτης, δρομέας, ενώ έχει πάρει μέρος σε έξι μαραθωνίους σε όλο τον πλανήτη, καταγράφοντας τα ταξίδια του σε βίντεο.

Ο άνδρας θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες και η κατάσταση της υγείας του θα αξιολογείται κάθε δύο ημέρες.

Οι επιστήμονες αξιολογούν συνεχώς την κατάσταση, καθησυχάζουν ωστόσο πως από τον χανταϊό δεν πρόκειται να προκύψει νέα πανδημία. Μέχρι ώρας δεν υφίσταται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εμβόλιο για τον ιό.