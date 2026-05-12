Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου, η έκπτωση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα με χρεωστικές δηλώσεις και εφαρμόζεται μόνο όταν ο φόρος εξοφληθεί συνολικά μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Διευκρίνισε ότι όσοι δεν προλάβουν την προθεσμία της 15ης Μαΐου δεν χάνουν πλήρως το δικαίωμα έκπτωσης, καθώς για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%.

«Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την έκπτωση, αλλά κυρίως να γίνεται σωστά η δήλωση», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ειδικά στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων απαιτείται σωστή καταγραφή των στοιχείων στα βιβλία, ενώ για εισοδήματα από ενοίκια χρειάζεται ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε2.

Ο κ. Χατζηγεωργίου ξεκαθάρισε επίσης ότι η εξόφληση δεν απαιτείται να γίνει εφάπαξ με μία συναλλαγή. Όπως είπε, ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει τμηματικά, αρκεί έως τις 31 Ιουλίου να έχει εξοφληθεί το σύνολο του φόρου ώστε να κατοχυρωθεί η έκπτωση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι «χαμένοι» της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι σε αρκετές περιπτώσεις μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που ήδη έχουν υψηλή παρακράτηση φόρου, καθώς η παρακράτηση που έχει προηγηθεί δεν συνυπολογίζεται στην έκπτωση.

Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο στο ποσό που προκύπτει ως χρεωστικό μετά την εκκαθάριση της δήλωσης.

Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σαφώς πιο ομαλά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όπως εξήγησε, πλέον εφαρμόζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και κυρώσεις για τους φορείς που καθυστερούν την αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών και άλλων απαραίτητων στοιχείων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σημεία που απαιτούν προσοχή κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης. Μεταξύ αυτών είναι τα τεκμήρια διαβίωσης, όπου φέτος εφαρμόζονται αλλαγές για οχήματα νεότερης κυκλοφορίας (από το 2014 και μετά) και για ορισμένες κατοικίες, βάσει των νέων ρυθμίσεων που τέθηκαν σε ισχύ.

Παράλληλα, κάλεσε τους φορολογούμενους να ελέγχουν προσεκτικά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς, διασταυρώνοντας τα στοιχεία με τις βεβαιώσεις αποδοχών και τα δεδομένα που αποστέλλονται από τις τράπεζες. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση λαθών θα πρέπει να γίνεται άμεσα επικοινωνία με τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα ώστε να διορθωθούν τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή.

Προσοχή απαιτείται και στις δηλώσεις αναδρομικών, καθώς πολλές φορές εμφανίζονται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς χωρίς να το αντιληφθεί ο φορολογούμενος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθούν τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται αυτοματοποιημένα.

Ο φοροτεχνικός αναφέρθηκε ακόμη στα έντυπα Ε2 και Ε3, σημειώνοντας ότι απαιτείται σωστή καταγραφή των ενοικίων και των οικονομικών στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων ώστε να προκύπτει ορθά το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον κωδικό 049-050 που αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Όπως είπε, αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες που πραγματοποιούν αγορές μέσω επαγγελματικών λογαριασμών διαπιστώνουν ότι ορισμένες δαπάνες δεν εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα λόγω τραπεζικών ασυμβατοτήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δαπάνες μπορούν να συμπληρωθούν χειροκίνητα, αρκεί ο φορολογούμενος να μπορεί να τις αποδείξει σε πιθανό έλεγχο.

Τέλος, συνέστησε στους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Taxisnet και ιδιαίτερα το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν επιστροφές φόρου, επιδόματα ή άλλες κρατικές παροχές χωρίς καθυστερήσεις.

«Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να αποκρύπτει το IBAN από την ΑΑΔΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα διασταύρωσης τραπεζικών στοιχείων μέσω των ίδιων των τραπεζών.