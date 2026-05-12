Νέα άνοδο κατέγραψε ο S&P 500 τη Δευτέρα, ενισχυμένος από τις μεγάλες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, παρά την αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που ακολούθησε την απόρριψη από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,19%, ενώ ο Nasdaq παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος με άνοδο 0,10%. Και οι δύο δείκτες άγγιξαν νέα ιστορικά υψηλά ενδοσυνεδριακά, ενώ ο Dow Jones έκλεισε επίσης με άνοδο 0,19%.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, η Τεχεράνη απέστειλε νέα πρόταση προς τους Αμερικανούς διαπραγματευτές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί πάνω από δύο μήνες. Η αντιπρόταση ζητούσε την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, όπως ανέφερε πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, τόνισε ότι δεν του άρεσε η απάντηση του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!». Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που συμπληρώνει έναν μήνα, βρίσκεται πλέον «σε τεχνητή αναπνοή», σύμφωνα με τον Τραμπ. Ο ίδιος επανέλαβε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θεωρεί την κατάσταση «απίστευτα αδύναμη».

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Το αμερικανικό WTI αυξήθηκε κατά 2%, ξεπερνώντας τα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent ενισχύθηκε επίσης κατά 2%, υπερβαίνοντας τα 104 δολάρια.

«Η άνθηση του τεχνολογικού κλάδου είναι απλά πολύ ισχυρή για να επιτρέψει στις υψηλές τιμές της ενέργειας να επηρεάσουν την αμερικανική οικονομία ή τη χρηματιστηριακή αγορά», δήλωσε ο Jay Hatfield, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors. «Όλοι αγνοούν τη Μέση Ανατολή».

Η τεχνολογία στηρίζει τη Wall Street

Ο Hatfield εκτίμησε ότι η αγορά ενδέχεται να παραμείνει «πιο σταθερή» τους επόμενους δύο μήνες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν αντισταθμίζεται από την «άνευ προηγουμένου» άνθηση του τεχνολογικού τομέα.

Η Micron Technology ενίσχυσε την αγορά τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 7%, καθώς συνεχίστηκε η θετική πορεία των μετοχών εταιρειών μνήμης. Η Nvidia, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε άνοδο 2%.

«Αυτή η αγορά δεν θέλει να πέσει λόγω της άνθησης της τεχνολογίας», πρόσθεσε ο Hatfield.

Ιστορικά υψηλά για S&P και Nasdaq

Οι τελευταίες κινήσεις ακολουθούν την άνοδο του S&P 500 και του Nasdaq κατά περισσότερο από 2% και 4% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα. Και οι δύο δείκτες συμπλήρωσαν έξι συνεχόμενες εβδομάδες κερδών — για πρώτη φορά μέσα στο 2024 — κλείνοντας τη συνεδρίαση της Παρασκευής σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0,2% για την εβδομάδα, καταγράφοντας την πέμπτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες έξι.