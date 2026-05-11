Κεφαλαιοποίηση που αγγίζει το χωρίς προηγούμενο ποσό των 29 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν πλέον οι δέκα μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες εισηγμένες με βάση τη χρηματιστηριακή αξία σε όλο τον κόσμο.

Nvidia, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon, TSMC, Broadcom, Tesla Meta Platforms (Facebook) και Samsungέχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ στα χρηματιστήρια όπου οι επενδυτές εξακολουθούν να ρίχνουν τεράστια ποσά προσδοκώντας σε υπερκέρδη από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, εκτός από τα μεγαθήρια αυτά των Big Tech και άλλες γνωστές πολύ μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες κάνουν το δικό τους ράλι. Η μετοχή της Intel έχει σημειώσει άνοδο 239% φέτος. Οι μετοχές της Sandisk έχουν εκτοξευθεί κατά 558%. Ο μεγαλύτερος χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας, όπου είναι εισηγμένες πολλές τεχνολογικές εταιρείες, έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Και οι εταιρείες ημιαγωγών του S&P 500 έχουν προσθέσει περίπου 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση μόνο τις τελευταίες έξι εβδομάδες, δείχνουν στοιχεία της Wall Street Journal.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στην ακόρεστη ζήτηση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, η οποία έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη ημιαγωγών, όπως μικροτσιπ μνήμης και επεξεργαστές. Οι κατασκευαστές τέτοιων μικροτσιπ μόλις ανακοίνωσαν τεράστια κέρδη και εξέδωσαν αισιόδοξες προβλέψεις για το επόμενο έτος.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να βάζουν στην τεχνολογία τα χρήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και πολλών που θυμούνται ότι την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο — κατά την εποχή των dot-com — η φούσκα τελικά έσκασε και πολλές από τις μετοχές αυτές δεν ανέκαμψαν ποτέ, σχολίαζε η αμερικανική εφημερίδα.

Η αιτία του ράλι

Το τελευταίο ράλι των μετοχών αυτών οφείλεται στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών, καθώς και στις ακόμη πιο εντυπωσιακές προβλέψεις τους. Τα κέρδη που στηρίζουν τις μετοχές των εταιρειών μικροεπεξεργαστών αποτελούν ειδοποιό διαφορά σε σχέση με τη φούσκα των dot-com, όταν πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες είχαν ελάχιστα ή καθόλου τέτοια κέρδη, όπως σημειώνεται.

Η εταιρεία κατασκευής μνημών Micron Technology, για παράδειγμα, αναμένεται να αυξήσει τα έσοδά της στα 107 δισεκατομμύρια δολάρια το τρέχον οικονομικό έτος, από 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές ζημίες εκείνη τη χρονιά, εν μέρει λόγω των χαμηλών τιμών των μνημών. Τώρα, οι αναλυτές προβλέπουν λειτουργικά κέρδη 77 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος, καθώς η ζήτηση για τα τσιπ της εταιρείας ξεπερνά την προσφορά, δείχνουν τα στοιχεία της WSJ.

Η άνοδος της μετοχής κατά 770% έχει καταστήσει τη Micron μία από εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στην τεχνολογία. Σύμφωνα μάλιστα με παραδοσιακούς δείκτες αποτίμησης, οι μετοχές να διαπραγματεύονται σε 8,9 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη της εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με την FactSet. Συγκριτικά ο δείκτης τιμής προς κέρδη του S&P 500 διαμορφώνεται στο 23.

GPU και CPU

Για χρόνια το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνονταν στους κατασκευαστές εξειδικευμένων μικροτσιπ, γνωστών ως μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οι παραδοσιακοί επεξεργαστές (CPU) είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, η εικόνα στον τομέα των ημιαγωγών άρχισε να αλλάζει από τις αρχές του 2026. Καθώς οι ανάγκες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί, έχει αυξηθεί και η ζήτηση για παραδοσιακούς επεξεργαστές (CPU). Η έλλειψη όλων των ειδών μικροτσιπ ωθεί πλέον τις τιμές προς τα πάνω.