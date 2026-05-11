Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα στη Φθιώτιδα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα. Οι δράστες, βγαίνοντας από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.