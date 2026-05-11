Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την επανεκκίνηση των ταχυδρομικών αποστολών αντικειμένων αξίας έως 800$ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εύκολη λύση που απλοποιεί την εμπειρία αποστολής με ασφάλεια.

Τα ΕΛΤΑ εισάγουν μια νέα διαδικασία που διασφαλίζει την απρόσκοπτη είσοδο των ταχυδρομικών αποστολών αντικειμένων στις Η.Π.Α.

Μέσω της διεθνούς εφαρμογής Zonos, οι πελάτες μπορούν πλέον να προπληρώνουν τους δασμούς εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, πριν την αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι οι ταχυδρομικές αποστολές δεν θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις, επιπλέον χρεώσεις ή επιστροφές κατά την είσοδό τους στις Η.Π.Α.

Η νέα υπηρεσία:

διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, καθώς η πληρωμή των δασμών πραγματοποιείται εντός της εφαρμογής και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά (Αναγνωριστικό Δήλωσης)

προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, καθώς βασίζεται στην ταχυδρομική υπηρεσία

αφορά όλες τις αποστολές αντικειμένων αξίας έως 800$.

λειτουργεί με λίγα, απλά και φιλικά βήματα

είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά

Η Zonos αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη εφαρμογή, που χρησιμοποιείται ήδη από ταχυδρομικούς οργανισμούς σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, για την απλοποίηση και ασφάλεια των διαδικασιών εκτελωνισμού.

Με τη νέα αυτή δυνατότητα, τα ΕΛΤΑ διασφαλίζουν ότι οι αποστολές προς τις ΗΠΑ πραγματοποιούνται χωρίς εμπόδια, με αξιοπιστία και πλήρη έλεγχο του κόστους από την αρχή.

Στη συνέχεια ακολουθείται η συνήθης διαδικασία δημιουργίας ετικέτας web labeling https://weblabeling.elta.gr/ πριν την επίσκεψη στο ταχυδρομείο.

