Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη «Las Provincias» παραχώρησε ο GM της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, μιλώντας για την κατάσταση στη Euroleague και τα μελλοντικά σχέδια.

Μεταξύ άλλων, ο Ισπανός παράγοντας ρωτήθηκε και για το εγχείρημα των franchises που θέλει να ακολουθήσει η διοργάνωση, τονίζοντας ότι οι «νυχτερίδες» είναι ανοιχτές σε μια τέτοια περίπτωση.

Οι δηλώσεις του GM της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ:

Για το αν έχει επιβεβαιωθεί ότι την επόμενη σεζόν η Euroleague θα συνεχίσει να είναι ένα πρωτάθλημα 20 ομάδων με σύστημα όλοι εναντίον όλων: «Αυτό που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη σεζόν είναι μια Euroleague 20 ομάδων. Αυτό που είναι βέβαιο, και αυτό μας μετέφεραν, είναι ότι υπήρχαν αμφιβολίες για το αν η Bourg, που κατέκτησε το EuroCup, θα συμμετάσχει ή όχι, και η κατάσταση της Μονακό δεν είναι ξεκάθαρη. Επίσης ψηφίστηκε ότι αν τελικά η Euroleague έχει λιγότερες ομάδες, τότε θα έχει λιγότερες ομάδες, αλλά πάντα σε μορφή round-robin. Η Μονακό είναι το τρέχον ερωτηματικό για τις ομάδες, λόγω της οικονομικής της κατάστασης και επειδή η θέση του EuroCup αυτή τη στιγμή ανήκει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία αυτή τη σεζόν».

Για το αν η Βαλένθια διαπραγματεύεται μόνιμη άδεια: «Αυτό που εξηγήθηκε σε αυτή τη συνάντηση, και στις διάφορες συναντήσεις που είχαμε με τον Τσους Μπουένο—αρκετές από τότε που έγινε CEO—είναι ότι η Euroleague εργάζεται πάνω σε ένα μοντέλο franchise που, κατά κάποιο τρόπο, εξισορροπεί το πεδίο για τους ιδιοκτήτες και τους μη ιδιοκτήτες. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες θα γίνουν επίσης franchisees σε αυτή τη διοργάνωση, και οι νέες ομάδες που θα ενταχθούν, ή που θα ενταχθούμε ως franchisees, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και ναι, στη Βαλένθια είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση να μπούμε στη Euroleague ως franchise. Το συζητάμε και το μελετάμε γιατί, προφανώς, η μετατροπή σε franchise θα απαιτούσε μια επένδυση, και εκεί βρισκόμαστε».

Για το πόσο θα είναι αυτή η επένδυση: «Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό που μας είπαν είναι ότι πρόκειται για εξατομικευμένη διαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι το ίδιο να έχεις γήπεδο με το να μην έχεις, ή να έχεις ιστορία στη Euroleague. Μπορείς να φέρεις μια σειρά από στοιχεία στη διαπραγμάτευση για να καθορίσεις την αξία σου, και εμείς έχουμε, για παράδειγμα, το Roig Arena, την ιστορία του συλλόγου, το αγωνιστικό επίπεδο και όσα έχουμε ήδη πληρώσει μέχρι τώρα, που έχουν επίσης προσθέσει αξία στη Euroleague παρουσία μας. Θα είναι διμερής διαπραγμάτευση, όχι συνολική μεταξύ των μη ιδιοκτητών και της Euroleague, αλλά ξεχωριστή διαπραγμάτευση ανάμεσα στη Euroleague και κάθε σύλλογο».

Για το αν μπορεί αυτό το μοντέλο franchise να εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν: «Όχι. Η ιδέα της Euroleague είναι ότι την επόμενη σεζόν οι ιδιοκτήτες θα γίνουν franchisees, και κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, από αυτό το καλοκαίρι μέχρι το επόμενο, όσοι πρέπει να ενταχθούμε θα διαπραγματευτούμε τα πάντα ώστε να ξεκινήσει το 2027-28 αυτό το μοντέλο franchise για όλες τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή, αρκετές ομάδες έχουν τριετή συμβόλαια· η Ντουμπάι, για παράδειγμα, έχει πενταετές, και η Παρί δεν έχει υπογράψει τίποτα. Στη δική μας περίπτωση, είμαστε άνετοι γιατί έχουμε τριετή συμβόλαια. Του χρόνου θα είναι η δεύτερη χρονιά».