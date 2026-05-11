Στη δημοσιότητα αναρτήθηκαν τη Δευτέρα οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024, ενώ όπως είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών αλλά και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δήλωσή του για το 2025 (χρήση 2024), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζει συνολικά εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ, εκ των οποίων 10.700 ευρώ προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων. Παράλληλα, δηλώνει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ποσό των καταθέσεων να διαμορφώνεται στις 575.624 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι κάνουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Εισοδήματα:

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή για το 2023 ανέρχεται σε 81.673.94 ευρώ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα κλπ ανέρχεται σε 35.916,48 ευρώ, εκ των οποίων 34.728,84 ευρώ είναι απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά (άρθρο 63 Συντάγματος).

Εισόδημα από ακίνητα: 10.700 ευρώ.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 95,29 ευρώ.

Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 176.58 ευρώ.

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 56.75 ευρώ.

Kαταθέσεις:

Στις τραπεζικές καταθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεγαλύτερο ποσό που υπάρχει σε λογαριασμό είναι τα 472.005,41 €, με την παρατήρηση: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΟ HELLENIC”. Ακολουθεί ο λογαριασμός με 100.163,89 € και στο Νο3 είναι αυτός με 1.912,17 € (Εθνική Τράπεζα). Υπάρχουν άλλοι πέντε λογαριασμοί, με ποσά κάτω των 500 ευρώ. Στο σύνολο είναι 575.208,56 €. Ο Πρωθυπουργός έχει και καταθέσεις 419,44 δολαρίων.

Ακίνητα:

Το πρωθυπουργικό ζεύγος κατέχει σειρά ακινήτων κυρίως στην Κρήτη (περιοχή Χανιά, Σούδα, Μουσούρων) με διάφορες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, αγροκτήματα, δενδροκαλλιέργειες), με επιφάνειες από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Τα περισσότερα ακίνητα έχουν αποκτηθεί κυρίως με δωρεά ή αγορά και κάποια με κληρονομιά. Αναλυτικές επιφάνειες και έτη κτήσης καταγράφονται στη δήλωση, που ακολουθεί.

Οχήματα:

Κατέχουν επιβατικά αυτοκίνητα με κυβισμό 875 και 1.560 κ.εκ.

Ένα από τα οχήματα αποκτήθηκε με αγορά το 2016 και το άλλο με δωρεά/κληρονομιά.

Δάνεια:

Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων πιστωτική κάρτα από την Εθνική Τράπεζα με οφειλόμενο υπόλοιπο 6.100,52 ευρώ (Mastercard).

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο ποσού 150.000 ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2035. Ως υπόλοιπο οφειλόμενο αναφέρεται το ποσό των 150.000 ευρώ.

