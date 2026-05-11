Το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες σειρές στην ιστορία της διοργάνωσης που θυμίζει πολύ εκείνη της Ρεάλ με την Παρτίζαν του 2023, όπου οι Μαδριλένοι με πλεονέκτημα έδρας έχασαν και τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, ισοφάρισαν όμως εκτός έδρας και «τελείωσαν» τη σειρά με 3-2 στη Μαδρίτη με ολική ανατροπή.

Ακριβώς αυτό το μοναδικό επίτευγμα της Ρεάλ (δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα στην Ιστορία) θέλει να επαναλάβει η Βαλένθια την Τετάρτη, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει και αυτός να πετύχει κάτι μοναδικό και να κρατήσει αυτός τελικά στα χέρια του στο φινάλε το εισιτήριο της πρόκρισης.

Οι δύο ομάδες πήραν από δύο «διπλά» στις έδρες των αντιπάλων τους και μένει να δούμε εάν οι Πράσινοι θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που θα προκριθεί σε final four με 3 εκτός έδρας νίκες!

Μέχρι στιγμής τόσο οι άνθρωποι των ομάδων όσο και οι προπονητές έχουν επιδοθεί σε αρκετά «παιχνίδια μυαλού», τα περίφημα «mind games», προσπαθώντας η κάθε πλευρά να επηρεάσει την άλλη.

Οι δηλώσεις του Μοντέρο πριν από την έναρξη της σειράς τοιχοκολλήθηκαν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ο τεχνικός της Βαλένθια υπεραμύνθηκε του νεαρού παίκτη του απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το αν τους έκαναν τη ζωή πιο… δύσκολη αυτές οι τοποθετήσεις.

«Σας εγγυώμαι ότι είναι σεμνός και σέβεται απόλυτα τον αντίπαλο. Ρωτήθηκε εάν μπορεί η ομάδα να νικήσει 5 φορές τον Παναθηναϊκό σε μία σεζόν και απάντησε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και 5 και 6 και 7 φορές. Δεν είπε “θα το κάνουμε”», τόνισε ο ισπανός τεχνικός και πρόσθεσε: «Ξέρετε, βλέποντας έξω από τα αποδυτήρια, όλες αυτές τις φωτογραφίες με τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια μυθική ομάδα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω για να μπορούμε να πούμε ότι θα πλησιάσουμε σε τέτοια επιτεύγματα. Για αυτό και είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, όπως μας νίκησε δύο φορές στην έδρα μας, μπορεί να το ξανακάνει»!

«Πάντα έτσι κάνουμε»

Λίγο αργότερα, στην ίδια θέση καθόταν ο κόουτς Αταμάν και όταν τον ρωτήσαμε εάν η ομάδα μπορεί να μπει στον «τελικό» με το μυαλό της αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το μάτς και όχι στα γύρω γύρω χαμογέλασε.

«Πάντα έτσι κάνουμε, και θα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, αρκεί να έχουμε τόσο καλούς διαιτητές στην Ισπανία όσο είχαμε και απόψε εδώ. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα», είπε με νόημα ο τούρκος τεχνικός που είχε πολλά παράπονα – όπως και η ομάδα – από τη διαιτησία στο 4ο παιχνίδι, απλά δεν τα δημοσιοποίησε καθώς «έχω ήδη δεχτεί πρόστιμα αξίας 35.000 ευρώ, αλλά δεν είδα να δεχτεί πρόστιμο ο κύριος Μαρτίνεθ που είπε ότι εγώ επηρέασα τους διαιτητές με τη συμπεριφορά μου στα δύο πρώτα παιχνίδια».

Είναι φανερό ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν έντονα τον… ψυχολογικό πόλεμο προσπαθώντας να επηρεάσουν τον αντίπαλο, αν και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται απλά να συγκεντρωθεί μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε και βίντεο με φάσεις που διαμαρτύρεται στη Euroleague και πήρε θέση για αυτό με ανάρτησή του και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενήμεροι. Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό κι απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Ετσι έχουν τα πράγματα μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Βαλένθια. Οι φίλαθλοι κι όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς θα ερμηνεύσει η Ευρωλίγκα αυτά τα σφυρίγματα.

Ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά κι ως μέτοχοι της Ευρωλίγκας, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι. Ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει, όπως δικαιούται, επίσημο βίντεο στην Ευρωλίγκα κι αναμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ζήτησε από τη Βαλένθια να συμφωνήσει και να ζητήσει από τη Euroleague να άρει την ποινή του και να μπορέσει να βρεθεί εκ νέου στη Roig Arena την Τετάρτη.

Στο βίντεο που έστειλαν οι Πράσινοι πάντως εστιάζουν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του Κέντρικ Ναν από τους διαιτητές, που έχει συμπληρώσει συνολικά 102 λεπτά στη σειρά χωρίς φάουλ.

Στο μεταξύ, το αίτημα της Βαλένθια προς την ισπανική λίγκα να αναβληθεί το παιχνίδι της με την Μπασκόνια δεν έγινε δεκτό (παρότι οι άνθρωποι της Βαλένθια είπαν ότι η αντίστοιχη ελληνική λίγκα επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να μην παίξει ούτε αυτό ούτε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο).

Μάλιστα, ενώ υπήρχε η σκέψη εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής η Βαλένθια να κατέβει με εφήβους, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν επέλεξε τελικά να πάει με παίκτες από την εφηβική ομάδα, ξεκουράζοντας μόνο τον Μπράνκου Μπαντιό για να βάλει στη θέση του στη δωδεκάδα απέναντι στους Βάσκους τον Γιανκούμπα Σίμα.