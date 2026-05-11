Τα έσοδα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλου από κάθε πηγή, ανήλθαν σε 61.219,15 ευρώ. Συγκεκριμένα, από ακίνητα: 1.971,33 ευρώ, από εισοδήματα εξαιρούμενα από φόρο: 441,00 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες / επιδόματα: 43.804,68 ευρώ, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων / δάνεια / δωρεές / κληρονομιές κ.λπ.: 15.000,00 ευρώ και από μερίσματα / τόκους / δικαιώματα: 2,14 ευρώ.

Δεν δηλώνει Μετοχές / Χρεόγραφα

Δεν δηλώνει Μίσθωση Θυρίδων

Οι καταθέσεις του, συνολικά, ανέρχονται στο ποσό των 46.035,74 ευρώ. Αναλυτικά, στην Attica Bank: 11,34 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς (5 λογαριασμοί) 9,31 + 1.208,77 + 0,00 + 526,89 + 520,09 + 42.999,74 ευρώ, και στην Εθνική Τράπεζα (2 λογαριασμοί) 7,58 + 752,02 ευρώ.

Δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του:

| # | Είδος | Τοποθεσία | Επιφάνεια | Ποσοστό κυριότητας | Τρόπος κτήσης |

| 1 | Διαμέρισμα (1ος) | Θέρμη Θεσσαλονίκης | 179,53 τ.μ. | 62,5% | Αγορά + κληρονομιά |

| 2 | Μονοκατοικία | Πύργος Ηλείας | 48,82 τ.μ. | 37,5% | Κληρονομιά |

| 3 | Καλλιέργεια | Πύργος Ηλείας | 1.293 τ.μ. | 37,5% | Κληρονομιά |

| 4 | Καλλιέργεια | Πύργος Ηλείας | 15.450 τ.μ. | 37,5% | Κληρονομιά |

| 5 | Καλλιέργεια | Πύργος Ηλείας | 5.600 τ.μ. | 37,5% | Κληρονομιά |

| 6 | Μονοκατοικία | Φολέγανδρος | 93,20 τ.μ. | 50% | Αγορά (55.000 Euro) |

| 7 | Διαμέρισμα | Φολέγανδρος | 63 τ.μ. | 50% | Δωρεά εν ζωή |

| 8 | Διαμέρισμα | Γερμανία | 42,91 τ.μ. | 100% | Αγορά/δάνειο (57.000 Euro) |

Διαθέτει ένα όχημα (επιβατικό Ι.Χ) 1.560 κ.εκ., με έτος κυκλοφορίας το 2016, και αποκτηθέν το 2023 έναντι 8.000 ευρώ.

Διαθέτει μία αδρανή ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών («Φάμελλος Σωκράτης»), με 100% συμμετοχή από το 1991.

Τέλος, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται συνολικά σε 45.727,84 ευρώ. Αναλυτικά: προς τη Γεν. Διεύθυνση Οικ. Βουλής αρχικό ποσό 15.000 ευρώ και οφειλόμενο 14.375,00 ευρώ. Για στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς αρχικό 200.000 ευρώ και οφειλόμενο 23.411,52 ευρώ. Σε πιστωτική κάρτα της Attica Bank αρχικό 7.500 Euro και οφειλόμενο 1.100,08 ευρώ. Τέλος από δάνειο προς φυσικό πρόσωπο (Φάμελος Εμμανουήλ) αρχικό 62.000 ευρώ και οφειλόμενο 6.841,24 ευρώ.

