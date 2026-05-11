Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με σημαντικά ντέρμπι να διεξάγονται την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30.

Στο ματς, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραϊσκάκης», ορίστηκε ο elite Σλοβένος διαιτητής Ράντε Ομπρένοβιτς. Μαζί του θα είναι οι βοηθοί Ντάβιντ Γκάμπροβετς και Γκρέγκα Κόρντεζ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάτεϊ και Ντράγκοσλαβ Πέριτς.

Ο 35χρονος ρέφερι είχε διευθύνει φέτος το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός που είχε λήξει 4-0 στην κανονική διάρκεια, ενώ στο παρελθόν έχει σφυρίξει αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων υψηλής έντασης. Συγκεκριμένα, είχε βρεθεί στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-1 (20/10/24), στο ΠΑΟΚ – Άρης 0-1 (10/3/24), καθώς και στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-2 και Άρης – Ολυμπιακός 1-1, με τα τρία τελευταία να διεξάγονται στα playoffs.

Στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα, διαιτητής θα είναι ο elite Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι. Βοηθοί του θα είναι οι Εντουαρντ Μπάιτινγκερ και Έρικ Μίλερ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Σόρεν Στορκς και Φρανκ Βίλενμποργκ. Ο 36χρονος ρέφερι έχει βρεθεί ξανά σε αγώνες ελληνικών ομάδων στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων ντέρμπι πρωταθλήματος και playoffs.

Ο 36χρονος Γερμανός διαιτητής είχε διευθύνει τη φετινή σεζόν το παιχνίδι Άρης – Ολυμπιακός που έληξε 0-0, ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε σφυρίξει ξανά στην Ελλάδα σε αρκετά σημαντικά ματς.