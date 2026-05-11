Αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις νέες δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του χωρίς να δίνει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις ισχυριζόμενος μάλιστα ότι «θυσιάστηκε για την πατρίδα».

Σειρά ερωτημάτων απευθύνει στη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα λεγόμενα Δημητριάδη.

«Πυρά» της αντιπολίτευσης – Η αποκάλυψη Λαζόπουλου για το predator

Πυρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παρότι η κυβέρνηση αρνείται κάθε σχέση ΕΥΠ – predator επικαλούμενη το πόρισμα Ζήση, βέβαιος πως υπήρχε εμπλοκή της μυστικής υπηρεσίας με την παγίδευση του κινητού του με το παράνομο λογισμικό εμφανίστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο vidcast «Σέιφ Σπέις» του ΙΝ με την Αναστασία Γιάμαλη.

O ηθοποιός δήλωσε πως παγιδεύτηκε με το predator ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο και οι μόνοι που γνώριζαν την παρουσία του εκεί ήταν ο ίδιος και ο θεράπων ιατρός του.

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός έχει δηλώσει πως έχει υπάρξει διπλός στόχος από την ΕΥΠ και predator.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις καθώς αναμένονται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του predator που μέχρι τώρα δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.