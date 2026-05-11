Νέα ερωτήματα για την υγεία του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε η πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του στους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα. Το πρωί του Σαββάτου, ο Ρώσος πρόεδρος συμμετείχε στις εκδηλώσεις, με αναλυτές και σχολιαστές να επισημαίνουν ότι έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένος και «γερασμένος».

Κατά τη διάρκεια της φετινής παρέλασης για την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, η προσοχή πολλών παρατηρητών στράφηκε όχι τόσο στις δηλώσεις του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο στην εικόνα του ίδιου.

‘Fearful and paranoid’ Putin faces fresh questions over his health after he is seen with swollen and ‘visibly aged’ face during Victory Day parade https://t.co/qiQIwGdDqr — Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026

Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση έδειχναν τον 73χρονο ηγέτη με πρησμένο πρόσωπο και έντονα σημάδια κόπωσης, προκαλώντας πληθώρα σχολίων στα social media και στον ουκρανικό Τύπο.

Putin has arrived at Red Square. A massive security presence. It looks like there are almost as many guards as guests. Putin is afraid of his own people – that’s good. pic.twitter.com/91wursq6uX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 9, 2026

Ο Ουκρανός σχολιαστής Άντον Γκερασένκο ανάρτησε κοντινή φωτογραφία του Πούτιν, γράφοντας ειρωνικά: «Το πρόσωπο ενός “νικητή” και ηγέτη μιας “υπερδύναμης”». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Φαίνεται πως οι κυρώσεις έφτασαν ακόμη και στο Botox του Πούτιν».

Αναφορές σε στρες και απομόνωση

Η ομάδα παρακολούθησης Crimean Wind υποστήριξε ότι πολλοί δικτάτορες στην ιστορία παρουσίασαν έντονη σωματική γήρανση λίγο πριν την πτώση των καθεστώτων τους ή τον θάνατό τους. «Οι επιστήμονες συνδέουν αυτό το φαινόμενο με το χρόνιο στρες, τον παρανοϊκό φόβο απώλειας της εξουσίας και την απομόνωση», σημείωσε η ομάδα.

Putin’s handshake with health expert sparks concern. pic.twitter.com/MTpzZzW698 — Daily Mail (@DailyMail) November 10, 2025

Η υγεία του Πούτιν αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο φημών. Στα τέλη του 2025, παρατηρητές είχαν εντοπίσει διογκωμένες φλέβες και ασυνήθιστες κινήσεις στα χέρια του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη 22χρονη Εκατερίνα Λεστσίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα».

Σε βίντεο από τη χειραψία τους, το δεξί χέρι του φαινόταν με έντονες φλέβες και ρυτιδιασμένο δέρμα, ενώ ο ίδιος έδειχνε νευρικός, σφίγγοντας επανειλημμένα τη γροθιά του. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ουκρανικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος ίσως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

«Μια παρέλαση συρρικνωμένη όπως και η εξουσία του»

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα θεωρήθηκε από πολλούς πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες δεν εμφανίστηκαν βαριά τεθωρακισμένα ή βαλλιστικοί πύραυλοι.

Ο πρώην ολιγάρχης και επικριτής του Κρεμλίνου Λεονίντ Νεβζλίν χαρακτήρισε τη διοργάνωση «σύμβολο της συρρίκνωσης της εξουσίας του Πούτιν». Όπως ανέφερε, «το καθεστώς έχει δομηθεί έτσι ώστε το μέλλον του να εξαρτάται από την υγεία ενός ηλικιωμένου άνδρα· όχι από εκλογές ή πολιτικές εξελίξεις, αλλά από ένα καρδιογράφημα και την εικόνα γερασμένων χεριών».

The parade ended at lightning speed — just 45 minutes The Kremlin boss immediately rushed off Red Square surrounded by heavy security. Putin, what’s with the face? pic.twitter.com/IlqPUGHuQj — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Ο Ουκρανός αναλυτής Ιβάν Γιακοβίνα σχολίασε πως «ίσως αυτή να ήταν η τελευταία παρέλαση του Πούτιν».

Παράλληλα, ο πρώην Ρώσος μεγιστάνας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι «ιδιοποιείται» τη σοβιετική νίκη επί των Ναζί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αντί για μια εθνική γιορτή, είδαμε μια προσωπική “ειδική επιχείρηση” ενός βαθιά φοβισμένου και γερασμένου δικτάτορα», δήλωσε.

«Μόνος και απομονωμένος»

Σύμφωνα με Ουκρανούς σχολιαστές, ο Πούτιν εμφανίστηκε πιο απομονωμένος από ποτέ, περιστοιχισμένος από αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο αναλυτής Αλεξέι Κοπίτκο ανέφερε ότι ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του πολέμου δείχνουν να χάνουν τον ενθουσιασμό τους.

«Στην παρέλαση, το κέντρο της προσοχής δεν ήταν ένας ηγέτης υπερδύναμης, αλλά ένας κουρασμένος ηλικιωμένος άνδρας με ανήσυχο βλέμμα», είπε, προσθέτοντας ότι οι κάμερες κατέγραφαν συχνά τα «σφιγμένα και θλιμμένα πρόσωπα» των ανθρώπων του στενού κύκλου του Πούτιν.

«Είτε ο ίδιος φοβάται, είτε κάποιοι τον τρομοκρατούν ακόμη περισσότερο. Δείχνει μόνος και απομονωμένος μέσα στη δική του φούσκα ασφαλείας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, η Ρωσία έχασε μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου περίπου 7.480 στρατιώτες νεκρούς, τραυματίες ή αιχμαλώτους στον πόλεμο στην Ουκρανία.