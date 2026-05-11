Μια τραγωδία στη Βραζιλία συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς μια νεόνυμφη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το γαμήλιο γλέντι. Ο δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της τελετής, να διέφυγε και στη συνέχεια να επέστρεψε για να αποτελειώσει τη σύζυγό του.

Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο έχασε τη ζωή της από τα πυρά του συζύγου της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, 55 ετών, το Σάββατο στην πόλη Καμπίνας του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαρίνιο πυροβόλησε αρχικά τη Ναζίλα και εγκατέλειψε το γλέντι, για να επιστρέψει λίγο αργότερα και να ανοίξει ξανά πυρ εναντίον της, αναφέρει το CNN Brazil.

Ο γαμπρός συνελήφθη λίγη ώρα μετά το περιστατικό και κρατείται ως ύποπτος για ανθρωποκτονία. Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση, τα οποία ευτυχώς πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το σημείο χάρη στην ψυχραιμία συγγενών.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι ξέσπασε έντονος καβγάς. Ο Μαρίνιο, που εργάζεται ως δημοτικός αστυνομικός, φέρεται να ήρθε στα χέρια με τη σύζυγό του πριν τραβήξει το υπηρεσιακό του όπλο και τη πυροβολήσει.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στις τοπικές Αρχές ότι ο 55χρονος επέστρεψε λίγο αργότερα και πυροβόλησε ξανά τη νεόνυμφη, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σώσουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Έρευνα για τις συνθήκες της δολοφονίας – Ήταν δημοτικός φρουρός

Ο Μαρίνιο υπηρετεί ως δημοτικός φρουρός, δηλαδή ένστολος υπάλληλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιπολεί σε δημόσιους χώρους, και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εργαζόταν στη Δημοτική Φρουρά της Καμπίνας από το 1998. Μετά τους πυροβολισμούς, επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές και παραδόθηκε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 2ο Τμήμα Προστασίας Γυναικών, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Φρουρά εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της «στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας».

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στη βραζιλιάνικη κοινωνία.