Ο… «ξαφνικός θάνατος» του προγράμματος Σπίτι Μου ΙΙ, που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες, έπιασε εξ απήνης υποψήφιους ωφελούμενους, που θα πρέπει να αποδυθούν σε ένα πραγματικό «σπριντ» τριών εβδομάδων για να μπορέσουν να πάρουν τα φθηνά δάνεια του προγράμματος. Κι αυτό, καθώς η Τρίτη 2 Ιουνίου ορίστηκε ως η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, αντί προηγούμενης διορίας έως τις 31 Αυγούστου – και αρχικής έως τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η επίσπευση της ολοκλήρωσης του προγράμματος οφείλεται στην ανάγκη ποσοτικοποίησης των απαιτούμενων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την τελευταία αναθεώρηση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», όπως είχε γίνει και για τα επιχειρηματικά δάνεια με χρήση πόρων του ΤΑΑ. Το επικαιροποιημένο σχέδιο υποβλήθηκε προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή. Τι γίνεται όμως με όσους είναι «στην ουρά» για να λάβουν ένα από τα δάνεια του Σπίτι Μου ΙΙ – πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη πληρώσει προκαταβολές στον πωλητή του ακινήτου (συνήθως 10% της συμφωνηθείσας αξίας);

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια συνολικής αξίας 1,62 δισ. ευρώ, για τα οποία απομένει μόνο η εκταμίευση.

Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμα 380 εκατ. ευρώ δανείων στον προϋπολογισμό του προγράμματος, δηλαδή περίπου 3.150 δάνεια, αν υπολογιστεί μέσο ύψος περίπου 120.000 ευρώ.

Οι υπαγωγές στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) εκτιμάται πως είναι αρκετά περισσότερες από τα εναπομείναντα δάνεια, ενώ οι εκταμιεύσεις των δανείων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Ποιοι προλαβαίνουν

Για να προλάβει κάποιος να υπογράψει τη δανειακή σύμβαση μέχρι τις 2 Ιουνίου, θα πρέπει να έχει ήδη καταθέσει στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το υπογεγραμμένο προσύμφωνο αγοράς (συμφωνία μεταξύ πωλητή/ιδιοκτήτη και αγοραστή/δανειολήπτη), ή να το κάνει το συντομότερο δυνατόν – μέχρι το τέλος της εβδομάδας (15 Μαΐου) για να είναι «ασφαλής» και το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου, με μικρή πιθανότητα να μείνει εκτός προγράμματος. Αυτό σημαίνει πως οι συμβολαιογράφοι που έχουν αναλάβει την συγγραφή των προσυμφωνητικών θα πρέπει να προχωρήσουν τις διαδικασίες τάχιστα.

Η τράπεζα θα πρέπει στη συνέχεια να ελέγξει τους όρους του συμβολαίου, να κάνει τους απαραίτητους νομικούς και τεχνικούς ελέγχους και να ετοιμάσει τη δανειακή σύμβαση.

Για τη διαδικασία αυτή υπολογίζεται ότι απαιτείται τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενώ είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί επιπλέον χρόνος λόγω αυξημένου όγκου καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της προθεσμίας.

Επί της ουσίας, προλαβαίνετε:

Αν έχετε ήδη προσκομίσει το προσυμφωνητικό αγοραπωλησίας στην τράπεζα, τότε θα μπορέσετε με σιγουριά να προλάβετε το πρόγραμμα.

Αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι,

θα πρέπει ο συμβολαιογράφος σας να ολοκληρώσει το προσυμφωνητικό, να το υπογράψουν οι δύο πλευρές και να το προσκομίσετε άμεσα στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε.

Η τράπεζα θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσει τους νομικούς και τεχνικούς ελέγχους και να υπογράψετε την σύμβαση μέχρι τις 2 Ιουνίου.

Δεν προλαβαίνετε: