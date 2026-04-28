Περιθώριο μόλις πέντε εβδομάδων έχουν πλέον όσοι βρίσκονται σε συζητήσεις για να αγοράσουν ακίνητα μέσω του «Σπίτι μου 2», καθώς το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η νέα προθεσμία ορίστηκε για τις 2 Ιουνίου αντί της αρχικής, που ήταν 31 Αυγούστου, στενεύοντας ασφυκτικά τα χρονικά όρια για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων από την πλευρά όσων έχουν βρει σπίτι.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Από το στεγαστικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση έχει φθάσει το 84,1% του συνολικού προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2 δισ. ευρώ, το υπόλοιπο 15,9% αντιστοιχεί περίπου σε 318 εκατ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί ή οριστικοποιηθεί.

Σε άλλη περίπτωση, μπορεί ένα «Σπίτι μου 3» να προκύψει από άλλο πρόγραμμα (πχ από ΕΣΠΑ) όμως τότε θα αφορά το 2027 ή 2028 και μετά, δημιουργώντας δραστικό «κενό» στην στεγαστική πολιτική και στην κτηματαγορά. Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δεν επιβεβαιώνεται ότι δρομολογείται νέο πρόγραμμα με ευνοϊκότερους μάλιστα όρους

Υπενθυμίζεται ότι το «Σπίτι μου 2» ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες ωστόσο καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών καθώς και οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε περιορισμένες εγκρίσεις. Η απόκτηση πρώτης κατοικίας με την παροχή χαμηλότοκων δανείων μέσω του προγράμματος δεν αναθέρμανε τη στεγαστική πίστη.

Την ίδια στιγμή, ο σφιχτός περιορισμός ως προς την παλαιότητα του ακινήτου αύξανε τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης κατοικιών προς πώληση και οδηγεί σε άνοδο των τιμών.

Πηγή: O.T.