Ξεκίνησε χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Κλάδεμα και εμβολιασμός δενδρωδών καλλιεργειών – εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινιδιά, αμπέλι», το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, απευθύνεται σε 20 ανέργους ή εργαζομένους, ωφελούμενους του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες που παραχωρεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενώ η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα μελών και συνεταιρισμών.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σε τεχνικές κλαδέματος και εμβολιασμού δενδρωδών καλλιεργειών, με έμφαση στα εσπεριδοειδή, την ελιά, το ακτινίδιο και το αμπέλι.

Μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, η ΔΥΠΑ ενισχύει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση ανέργων και εργαζομένων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (600 ευρώ συνολικά), ενώ θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

