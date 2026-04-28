Ένα απρόσμενο και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίσαμο, στα Χανιά, όταν ένας 27χρονος άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με την απειλή όπλου από ηλικιωμένο οδηγό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 27χρονου στην αστυνομία, ο δράστης, ένας 85χρονος που κινούνταν με αγροτικό όχημα, σταμάτησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και, αφού πρώτα τον εξύβρισε, τον απείλησε με ένα τουφέκι, λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσει.

Το περιστατικό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ News, δεν είχε τραυματισμούς, ενώ ο νεαρός ενημέρωσε αμέσως τις αρχές για το συμβάν.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.