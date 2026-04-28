Ο κόουτς Μπαρτζώκας μιλώντας στους δημοσιογράφους για τη σειρά με τη Μονακό που αρχίζει απόψε (21.00 – Novasports Prime) στο ΣΕΦ έδωσε την καλύτερη ατάκα που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι παίκτες του.

«Θα χρειαστεί να ματώσουμε στο γήπεδο» είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός των πρωταθλητών Ελλάδας θέλοντας να θυμίσει ότι η αποψινή αντίπαλός τους μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι και ουδείς πρέπει να ξεγελαστεί από το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει μείνει με λιγότερους από 10 παίκτες.

«Νομίζω το είπα πριν, είναι τελείως λάθος και κανείς από την ομάδα μας δεν θα κάνει αυτό το λάθος. Είδαμε βίντεο, έχουμε παίξει πολλές φορές εναντίον τους, κανείς από την ομάδα μας δεν πιστεύει ότι θα είναι εύκολη υπόθεση. Θα χρειαστεί να ματώσουμε στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε πολύ σκληρά στη σειρά, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν και να καταλάβουμε ότι αυτή η ομάδα έχει παίκτες με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μεγάλη ικανότητα στο ISO (ένας εναντίον ενός).

Είναι η πρώτη ISO ομάδα στη EuroLeague, είναι η ομάδα δηλαδή η οποία στο ένας εναντίον ενός είναι πολύ ικανή και εμείς πρέπει να αμυνθούμε και καλά στην προσωπική μας άμυνα, αλλά και να είμαστε καλοί στις περιστροφές, να είμαστε alert στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού, η ομάδα του οποίου έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου αλλά και τον περσινό ημιτελικό στο Αμπου Ντάμπι, όμως αυτό δεν τον προβληματίζει ούτε θεωρεί ότι η Μονακό δεν ταιριάζει στην ομάδα του εξού και οι συνεχόμενες ήττες.

«Οχι, δεν πιστεύω ότι ισχύει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, εννοώ κάποιος που ασχολείται με το μπάσκετ. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη κάτι καλύτερο έχει από τις άλλες. Θα γίνουν πέντε παιχνίδια πιθανόν, ή τρία το λιγότερο, τα οποία όλα θα είναι δύσκολα και για εμάς αλλά κυρίως για αυτούς, ίσως για αυτούς ακόμα περισσότερο. Νομίζω πρέπει να πιστεύουμε στην ομάδα μας, έχουμε δείξει μια σταθερότητα όλη τη χρονιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε ευτυχείς να έχουμε όλο το ρόστερ, πιθανότατα σε μια σειρά αγώνων θα χρειαστούμε αρκετούς παίκτες και αυτό είναι όλο».

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με την 2η καλύτερη επίθεση (90,5 πόντοι), 2η σε PIR, 1η σε ασίστ (21) και 3η σε λιγότερα λάθη (10,8). Παράλληλα παίζει σε πολύ γρήγορο τέμπο, τρέχει στο γήπεδο, αλλά δεν χάνει τον έλεγχο χτίζοντας τον ρυθμό της από την άμυνά της με πειθαρχία.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που λέει ότι η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ και λοιπά. Εχει 10 παίκτες, γιατί ο Εντουαρντς ξαναπαίζει, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μίροτιτς, οι οποίοι είναι πολύ ικανοί. Είναι σχεδόν οι ίδιοι με την ομάδα που πέρυσι πήγε τελικό EuroLeague, και όταν λέω ίδιοι, λείπει ο Λόιντ και λείπει ο Τζέκιρι, που έχουν πάρει τον Χέιζ σε αυτή τη σύνθεση.

Πιστεύω ότι είναι πολύ ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα» συνέχισε ο τεχνικός του Ολυμπιακού που θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και αποθέωσε και ο ίδιος τον Βεζένκοφ για όλη την πορεία του ως εδώ και τον δεύτερο τίτλο mvp μέσα σε τρία χρόνια.

Ο ίδιος ο… δράστης πάντως, ο Σάσα Βεζένκοφ χαμογέλασε όταν τον ρώτησαν για το βραβείο απαντώντας λίγο πολύ ως… last year.

«Πάει αυτό πέρασε, δεν μένουμε στο παρελθόν. Το χαρήκαμε αλλά έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις» είπε μεταξύ άλλων.