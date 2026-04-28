Με την συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη (1η Μαΐου 1976), o «Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (Σ.Φ.Ε.Α 1967-1974)», η Πολιτιστική «Εταιρεία Αρχιπέλαγος», και οι εκδόσεις Καστανιώτη διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση της αφιερωματικής έκδοσης «Αλέξανδρος Παναγούλης: απείθεια στον θάνατο» την Τετάρτη 6 Μαΐου (20:00) στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ –ΕΣΑ).

Την έκδοση επιμελήθηκαν οι Ν. Σηφουνάκης και Θ. Πετρίδης, μέλη της γραμματείας της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας (ΕΔΗΝ) της οποίας ο Α. Παναγούλης υπήρξε Γραμματέας και περιλαμβάνει: 63 φωτογραφίες του Παναγούλη, που επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 250 φωτογραφιών και τον απεικονίζουν μέσα στην αίθουσα του Στρατοδικείου, 31 κείμενα ιστορικών, συγγραφέων, ποιητών, σκηνοθετών, καθηγητών, δημοσιογράφων, μουσικών, ηθοποιών, που αναφέρονται τόσο στην πολιτική διάσταση της προσφοράς και τον ηρωισμό του Α. Παναγούλη, όσο και στο ποιητικό του έργο, κείμενα διεθνών προσωπικοτήτων, κείμενα και ποιήματα του Α. Παναγούλη. Ο Δημήτρης Χατζόπουλος φιλοτέχνησε το πορτραίτο του εξωφύλλου με τον αγωνιστή.

Θα προλογίσουν: Βαγγέλης Γκιούγκης: Πρόεδρος Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (1967-1974), Τάσος Σακελλαρόπουλος: Ιστορικός- συγγραφέας, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, οι επιμελητές της έκδοσης.

Ο Στάθης Παναγούλης, αδελφός του Αλέξανδρου Παναγούλη θα απευθύνει χαιρετισμό. Θα προηγηθεί ο Σταύρος Ξαρχάκος που θα διαβάσει το ποίημα του «Σκηνές – Μνήμες». Προβολή 12λεπτου ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Μάνος Ευστρατιάδης. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιώργος Νταλάρας θα τραγουδήσουν μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη ποιήματα του Παναγούλη. Συντονιστής ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.