Στον κόσμο του πολιτισμού, υπάρχουν καλλιτέχνες που μοιάζουν να κυνηγούν τη λάμψη της στιγμής και άλλοι που επιλέγουν τη δύσκολη διαδρομή της αντοχής. Ο Τάσος Ιορδανίδης ανήκει αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη κατηγορία. Γεννημένος στον Πειραιά το 1982, κουβαλά μαζί του τη σταθερότητα ενός ανθρώπου που γνωρίζει ότι η τέχνη δεν είναι σπριντ, αλλά ένας μακρύς, επίπονος μαραθώνιος.

Με σπουδές στη Γαλλική Φιλολογία αλλά και στο Εθνικό Θέατρο, ο Ιορδανίδης έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στην υποκριτική, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και, πρόσφατα, τη συγγραφή, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα που χαρακτηρίζεται από ήθος και πνευματική ανησυχία.

Φέτος, το τηλεοπτικό κοινό τον συναντά στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», σε έναν ρόλο που απαιτεί εσωτερικότητα και σύνθετες ψυχολογικές μεταβάσεις. Ο Τάσος Ιορδανίδης ενσαρκώνει τον Σταύρο, έναν άνδρα που, όπως ο ίδιος περιγράφει, προέρχεται από μια «καλή οικογένεια» και βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα συναισθηματικό και κοινωνικό ναρκοπέδιο.

Ο Σταύρος του «Μια Νύχτα Μόνο» σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων

Στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο», ο Σταύρος, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τάσος Ιορδανίδης, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια (27-30 Απριλίου) προμηνύονται καταιγιστικές. Η ζωή του Σταύρου κλονίζεται συθέμελα καθώς αποκαλύπτεται το μυστικό της υιοθεσίας του. Αυτή η πληροφορία δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του, αλλά τον συνδέει με έναν απρόσμενο τρόπο με τον Οδυσσέα (Δημήτρης Λάλος), δημιουργώντας ένα νέο πλέγμα σχέσεων και εντάσεων.

Παράλληλα με την προσωπική του αναζήτηση, ο Σταύρος εμπλέκεται σε σκοτεινά επιχειρηματικά παιχνίδια. Συμμετέχει σε κρυφές συναντήσεις με την Αρετή και τον Νταγιάννο για τον κρίσιμο διαγωνισμό των πέντε Δήμων, προσπαθώντας να ελέγξει τις ισορροπίες πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου. Η κορύφωση έρχεται στο 72ο επεισόδιο (Πέμπτη 30 Απριλίου), όπου η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Οδυσσέα στη σύσκεψη τινάζει τα πάντα στον αέρα, φέρνοντας προδοσίες στο φως και αναγκάζοντας τον Σταύρο να αναμετρηθεί με την αλήθεια.

Η φιλοσοφία της ζωής και ο «δάσκαλος» Μιχαλακόπουλος

Για τον Τάσο Ιορδανίδη, η υποκριτική δεν ήταν ποτέ ένα αποκομμένο κομμάτι της ύπαρξής του. Η κοσμοθεωρία του διαμορφώθηκε μέσα από σημαντικές μαθητείες, με κορυφαία εκείνη δίπλα στον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Εμένα προσωπικά, όπως και σε άλλα παιδιά, ήταν ένας υπέροχος δάσκαλος στη στάση ζωής. Μου άλλαξε την κοσμοθεωρία. Ήταν μαθητεία για εμένα αυτά τα χρόνια που βρεθήκαμε μαζί. Οι συμβουλές του θα με συντροφεύουν πάντα».

Η πολυδιάστατη φύση του —παραγωγός, ηθοποιός, παρουσιαστής— πηγάζει από μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος: «Είτε κάνεις παρουσίαση, είτε τον Άμλετ, είτε επιθεώρηση, το θέμα είναι κατά πόσο είσαι επαγγελματίας και θες να τιμήσεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται», έχει υποστηρίξει. Αυτός ο επαγγελματισμός τον οδήγησε να αναλάβει τη βαριά κληρονομιά του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου στο θέατρο Άνεσις, έναν χώρο που ο ίδιος περιγράφει με τις λέξεις: «Αγώνας, αγάπη και ήθος».

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η σχέση ζωής με την Θάλεια Ματίκα

Αν το θέατρο είναι η καρδιά του, η οικογένεια είναι η ψυχή του. Η σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά κεφάλαια της ζωής του. Δηλώνοντας «17 χρόνια καψούρης», ο Ιορδανίδης εξηγεί τη δική του οπτική: «Η καψούρα έχει το πετάρισμα στο στομάχι, αλλά είσαι μες στην ανασφάλεια. Εγώ δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να είμαι σε μία ασφάλεια. Πού να πάω χωρίς τη Ματίκα; Ούτε η Ματίκα πάει πουθενά χωρίς εμένα, ούτε εγώ χωρίς αυτή».

Η πατρότητα, ωστόσο, ήταν ο καταλύτης της απόλυτης αλλαγής: «Οι δυο νύχτες που άλλαξαν κάτι πολύ-πολύ ουσιαστικό στη ζωή μου ήταν οι γεννήσεις του γιου και της κόρης μου. Με καθόρισαν». Παρά τις υποχρεώσεις, η προτεραιότητά του είναι σαφής: «Άμα θέλεις να βρεις χρόνο για ό,τι αγαπάς, βρίσκεις, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν περνάω χρόνο με τα παιδιά μου επειδή πρέπει ή έχω τύψεις, μου αρέσει η συζήτηση και η ενασχόληση μαζί τους».

Από το θεατρικό σανίδι στην τηλεοπτική οθόνη

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στη «Γη της ελιάς», η φετινή του συμμετοχή στο «Μια Νύχτα Μόνο» επιβεβαιώνει τη μεγάλη του γκάμα. Ο Σταύρος της σειράς του επιτρέπει να εξερευνήσει τις γκρίζες ζώνες της ανθρώπινης ηθικής. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να ξεκινήσει από την αρχή, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με τα μυστικά του παρελθόντος. Η σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και το σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής όπου ο Ιορδανίδης αναδεικνύει την υποκριτική του ωριμότητα.

Ο Τάσος Ιορδανίδης παραμένει ένας δημιουργός που σμιλεύει χαρακτήρες με βάση τις δικές του αλήθειες. Είτε βρίσκεται στη σκηνή του θεάτρου, είτε στα γυρίσματα της σειράς του MEGA, παραμένει πιστός στην αρχή του «μαραθωνίου». Σε μια εποχή που όλα κινούνται με την ταχύτητα ενός κλικ, εκείνος μας θυμίζει τη γοητεία της ποιοτικής διαδρομής. Καθώς ο τηλεοπτικός Σταύρος προετοιμάζεται για τη μεγάλη σύγκρουση στα επόμενα επεισόδια, ο Ιορδανίδης συνεχίζει να κερδίζει τον σεβασμό, θυμίζοντάς μας πως στο τέλος της ημέρας, όλοι χρειαζόμαστε «κάποιον να μας κρατάει το χέρι».

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

