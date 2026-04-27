Η Πελοπόννησος κουβαλά ιστορία χαραγμένη σε κάθε της σημείο. Ανάμεσα σε εκείνα τα ιδιαίτερα σημεία που μπορείτε να θαυμάσετε είναι η ξακουστή αρχαία γέφυρα που βρίσκεται στον Δήμο Επιδαύρου και θεωρείται από τους ιστορικούς η αρχαιότερη στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στο σάιτ της epidavros.gr, η γέφυρα του Αρκαδικού, γνωστή και ως γέφυρα της Καζάρμας είναι Μυκηναϊκή γέφυρα, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Αρκαδικό Αργολίδας.

Θεωρείται η αρχαιότερη διατηρημένη γέφυρα της Ευρώπης και η αρχαιότερη μονότοξη γέφυρα που παραμένει μέχρι σήμερα σε χρήση.

Η γέφυρα χτίστηκε κατά τον 13ο ή 14ο αιώνα π.Χ. και ήταν μέρος του οδικού δικτύου που είχαν κατασκευάσει οι Μυκηναΐοι στην περιοχή της Αργολίδας.

Eίναι κατασκευασμένη από γιγαντιαίους ογκόλιθους, χαρακτηριστικό των κυκλώπειων Μυκηναϊκών κατασκευών.

Έχει μήκος 22 μέτρα, πλάτος 5,6 μέτρα και ύψος 4 μέτρα. Εκτός από την γέφυρα του Αρκαδικού στην ευρύτερη περιοχή σώζονται άλλες τέσσερις παρόμοιες γέφυρες.