Δικογραφία σχημάτισε η Αστυνομική Διεύθυνση Κω σε βάρος δύο αλλοδαπών κρατουμένων των φυλακών του νησιού, έπειτα από καταγγελία 33χρονου συγκρατούμενού τους ότι έπεσε θύμα βιασμού το περασμένο Σάββατο μέσα στις δικαστικές φυλακές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, φέρονται να εισήλθαν στον χώρο όπου ο 33χρονος έκανε μπάνιο και, ασκώντας σωματική βία, να τον εξανάγκασαν σε γενετήσια πράξη.

Οι δύο κρατούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του βιασμού.