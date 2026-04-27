Ένα σοκαριστικό περιστατικό στιγμάτισε αγώνα πυγμαχίας στην Τραπεζούντα, όπου η αναμέτρηση για τίτλο παγκόσμιου πρωταθλητή μετατράπηκε σε σκηνές χάους, οδηγώντας στη διακοπή του αγώνα.

Ο Εμιρχάν Καλκάν και ο Σεργκέι Γκορόκοφ τέθηκαν αντιμέτωποι για τη ζώνη της Universal Boxing Organization, ωστόσο το ενδιαφέρον σύντομα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στον τρίτο γύρο, η ένταση ανάμεσα στους δύο πυγμάχους ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τη σύγκρουση να μην περιορίζεται μόνο εντός ρινγκ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν άτομα από την εξέδρα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, επιτιθέμενοι στον Ρώσο αθλητή. Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο επικίνδυνο, καθώς –όπως καταγράφηκε σε βίντεο– εκτοξεύονταν αντικείμενα, ακόμη και καρέκλες, δημιουργώντας εικόνες γενικευμένης αναταραχής.

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να διακόψουν άμεσα τον αγώνα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα επεισόδια. Τα βίντεο από το περιστατικό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πυγμάχος δήλωσε:

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα